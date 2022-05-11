Гофрированная дренажная трубка, 20 мм, 25 м

Трубка дренажная гофрированная 20 мм представляет собой длинный серый шланг из поливинилхлорида, имеющий внутри гладкую спрессованную спираль из более гибкого синтетического материала. Используется в качестве дополнительного оборудования при формировании систем водоснабжения и водоотведения. Основными отличительными качествами являются гибкость и износостойкость: трубка сохраняет свой диаметр вне зависимости от степени изгиба.

Преимущества трубки дренажной гофрированной 20 мм:

Износостойкость;

Эластичность;

Простота;

Эргономичность.

Комплектация: