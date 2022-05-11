Гофрированная дренажная трубка, 20 мм, 25 м
Арт. X6994329
Характеристики
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Производитель
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Макс. длина, м
|25
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Диаметр, мм
|20
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Для горячей воды
|Нет
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Материал
|полипропилен
Трубка дренажная гофрированная 20 мм представляет собой длинный серый шланг из поливинилхлорида, имеющий внутри гладкую спрессованную спираль из более гибкого синтетического материала. Используется в качестве дополнительного оборудования при формировании систем водоснабжения и водоотведения. Основными отличительными качествами являются гибкость и износостойкость: трубка сохраняет свой диаметр вне зависимости от степени изгиба.
Преимущества трубки дренажной гофрированной 20 мм:
- Износостойкость;
- Эластичность;
- Простота;
- Эргономичность.
Комплектация:
- Трубка дренажная;
- Упаковка.