Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гофрированная дренажная трубка, 20 мм, 25 м
5.0
3
35 ₽
Трубы водопроводные
    Гофрированная дренажная трубка, 20 мм, 25 м
    Арт. X6994329
    5.0
    3
    Гофрированная дренажная трубка, 20 мм, 25 м

      Гофрированная дренажная трубка, 20 мм, 25 м

      35 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X6994329
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Макс. длина, м
      		25
      Диаметр, мм
      		20
      Для горячей воды
      		Нет
      Материал
      		полипропилен
      Все характеристики
      35 ₽
      за метр
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Трубка дренажная гофрированная 20 мм представляет собой длинный серый шланг из поливинилхлорида, имеющий внутри гладкую спрессованную спираль из более гибкого синтетического материала. Используется в качестве дополнительного оборудования при формировании систем водоснабжения и водоотведения. Основными отличительными качествами являются гибкость и износостойкость: трубка сохраняет свой диаметр вне зависимости от степени изгиба.

        Преимущества трубки дренажной гофрированной 20 мм:

        • Износостойкость;
        • Эластичность;
        • Простота;
        • Эргономичность.

        Комплектация:

        • Трубка дренажная;
        • Упаковка.