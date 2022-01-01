Заказать трубка stihl струйная (ствол) re107-128 4915 500 0929 Трубка Stihl струйная (ствол) RE107-128 4915 500 0929 представляет собой деталь, которая предназначена в целях монтирования на смену негодным запасным частям. Запчасти от компании STIHL характеризуются долгим сроком эксплуатации, надежностью и износостойкостью: после их установки у вас не будет причин бояться за производительность: Шланги, трубки и фитинги от STIHL созданы с опорой на высокие стандарты качества. Стоимость, которая составляет 1 302 руб. на эту запчасть вызвана применением износостойких ресурсов.



Перед приобретением проконсультируйтесь, совместимы ли выбранные Шланги, трубки и фитинги с вашим инструментом. Вы можете произвести ремонтные работы своими силами, но мы рекомендуем обратиться в сервисный центр компании «Бигам»: наши специалисты установят Шланги, трубки и фитинги в технику.



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