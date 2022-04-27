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Трубка струйная Vario Power 160 Full Con 2.642-726
5.0
1
4 030 ₽
4 660 ₽
Трубки и копья для мойки высокого давления
  • Персональная скидка
Трубка струйная Vario Power 160 Full Con 2.642-726
Арт. X131504233
5.0
1
Трубка струйная Vario Power 160 Full Con 2.642-726
  • Персональная скидка

Трубка струйная Vario Power 160 Full Con 2.642-726

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  • -630 ₽
4 030 ₽
4 660 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X131504233
5.0
1

Характеристики

Производитель
Karcher
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Тип
копье для мойки
Количество предметов, шт
1
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -630 ₽
4 030 ₽
4 660 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления К 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулиреутся простым поворотом наконечника. Идеально подходит для поверхностей вокруг дома и сада, таких как стены, дорожки, заборы и автомобили.