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Трубка струйная Vario Power 160 Full Con 2.642-726
Арт. X131504233
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|копье для мойки
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Количество предметов, шт
|1
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- Струйная трубка Vario Power для аппаратов высокого давления К 7. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулиреутся простым поворотом наконечника. Идеально подходит для поверхностей вокруг дома и сада, таких как стены, дорожки, заборы и автомобили.