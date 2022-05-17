Трубная теплоизоляция Тилит Блэк Стар (10/6 мм, 2 м)

Преимущества

Экологичность. Экологически чистый, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты

Пожаробезопасность. Материал не поддерживает горение

Эффективность. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь

Экономичность. В разы сокращает тепловые потери, что в итоге позволяет сэкономить

Трубная изоляция ТИЛИТ Блэк Стар применяется для изоляции труб в системах кондиционирования. Продукт соответствует ГОСТ Р 56729-2015. Трубки из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал надежно защищает медные трубы от выпадения конденсата, механических воздействий, стоек к агрессивным средам.