Трубная теплоизоляция Тилит Блэк Стар (15/6 мм, 2 м)

Преимущества

Экологичность

Пожаробезопасность

Эффективность

Экономичность

Трубная изоляция ТИЛИТ Блэк Стар применяется для изоляции труб в системах кондиционирования. Продукт соответствует ГОСТ Р 56729-2015. Трубки из вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал надежно защищает медные трубы от выпадения конденсата, механических воздействий, стоек к агрессивным средам.