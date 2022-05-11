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Трубная теплоизоляция Тилит Супер (54/13 мм, 2 м)
5.0
2
150 ₽
Теплоизоляция для труб
    Трубная теплоизоляция Тилит Супер (54/13 мм, 2 м)
    Арт. X16916256
    5.0
    2
    Трубная теплоизоляция Тилит Супер (54/13 мм, 2 м)

      Трубная теплоизоляция Тилит Супер (54/13 мм, 2 м)

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16916256
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Тилит
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина, м
      		2
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубная изоляция ТИЛИТ Супер применяется для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации. Продукт соответствует ГОСТ Р 56729-2015. Трубки из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал имеет продольный надрез для быстрого и удобного монтажа, стоек к агрессивным средам.

        Преимущества

        • Экологичность
        • Пожаробезопасность
        • Эффективность
        • Экономичность