Трубная теплоизоляция Тилит Супер (54/13 мм, 2 м)

Преимущества

Экологичность

Пожаробезопасность

Эффективность

Экономичность

Трубная изоляция ТИЛИТ Супер применяется для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации. Продукт соответствует ГОСТ Р 56729-2015. Трубки из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал имеет продольный надрез для быстрого и удобного монтажа, стоек к агрессивным средам.