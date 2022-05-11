Трубная теплоизоляция Тилит Супер (54/13 мм, 2 м)
Арт. X16916256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Длина, м
|2
- Трубная изоляция ТИЛИТ Супер применяется для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации. Продукт соответствует ГОСТ Р 56729-2015. Трубки из вспененного полиэтилена серого цвета с закрытой ячеистой структурой. Материал имеет продольный надрез для быстрого и удобного монтажа, стоек к агрессивным средам.
Преимущества
- Экологичность
- Пожаробезопасность
- Эффективность
- Экономичность