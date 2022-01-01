Трубогиб BlackSmith ETB40-50HV
Арт. X16975596
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Материал обработки
|металл
- Электрический трубогиб Blacksmith ETB40-50HV работает от трехфазной сети напряжением 380 вольт. Мощный электродвигатель обеспечивает вращение вальцов посредством редуктора со скоростью 18 оборотов в минуту, это показатель высокой производительности. Толстостенные заготовки - например квадрат 20х20, прокатываются несколько раз прежде чем получить желаемый радиус изгиба
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Не требует специального обслуживания
- Прочная металлическая конструкция
- Экономичность в плане электропотребления - 1,1 кВт