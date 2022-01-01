Преимущества

Простота эксплуатации

Не требует специального обслуживания

Прочная металлическая конструкция

Экономичность в плане электропотребления - 1,1 кВт

Электрический трубогиб Blacksmith ETB40-50HV работает от трехфазной сети напряжением 380 вольт. Мощный электродвигатель обеспечивает вращение вальцов посредством редуктора со скоростью 18 оборотов в минуту, это показатель высокой производительности. Толстостенные заготовки - например квадрат 20х20, прокатываются несколько раз прежде чем получить желаемый радиус изгиба