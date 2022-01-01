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Трубогиб BlackSmith ETB40-50HV
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Трубогибочные станки
    Трубогиб BlackSmith ETB40-50HV
    Арт. X16975596
    Трубогиб BlackSmith ETB40-50HV

      Трубогиб BlackSmith ETB40-50HV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16975596

      Характеристики

      Производитель
      		Blacksmith
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Материал обработки
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический трубогиб Blacksmith ETB40-50HV работает от трехфазной сети напряжением 380 вольт. Мощный электродвигатель обеспечивает вращение вальцов посредством редуктора со скоростью 18 оборотов в минуту, это показатель высокой производительности. Толстостенные заготовки - например квадрат 20х20, прокатываются несколько раз прежде чем получить желаемый радиус изгиба

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Не требует специального обслуживания
        • Прочная металлическая конструкция
        • Экономичность в плане электропотребления - 1,1 кВт