Трубогиб BlackSmith MTB10-40
Арт. X1314020813
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Минимальный радиус гиба, мм
|180
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Макс. межцентровое расстояние нижних роликов, мм
|300
- Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40 используется на производствах металлоконструкций, а также в строительстве для гибки стальных труб по радиусу круглого (оправки приобретаются опционально) и прямоугольного профиля. Простота эксплуатации делает трубогиб подходящим инструментом даже для человека, не имеющего специальных навыков. Прокатка трубы выполняется за несколько циклов с промежуточной затяжкой центрального ролика. Передача - ручная (не цепная)
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Не требует специального обслуживания
- Прочная металлическая конструкция
- Порошковая окраска корпуса препятствует образованию коррозии
- Диаметр верхнего ролика - 75 мм
- Ширина верхнего ролика - 61 мм
- Диаметр нижнего ролика - 55 мм
- Ширина нижнего ролика - 80 мм
- Максимальный ход верхнего ролика - 120 мм
- Минимальное межцентровое расстояние нижних роликов - 300 мм
- Максимальное межцентровое расстояние нижних роликов - 460 мм
- Малый вес и габариты