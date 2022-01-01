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Трубогиб BlackSmith MTB10-40
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Трубогиб BlackSmith MTB10-40
    Арт. X1314020813
    Трубогиб BlackSmith MTB10-40
    Трубогиб BlackSmith MTB10-40
    Трубогиб BlackSmith MTB10-40
    Трубогиб BlackSmith MTB10-40
    Трубогиб BlackSmith MTB10-40
    Трубогиб BlackSmith MTB10-40
    Трубогиб BlackSmith MTB10-40
    Трубогиб BlackSmith MTB10-40
    Трубогиб BlackSmith MTB10-40
    Трубогиб BlackSmith MTB10-40
    Трубогиб BlackSmith MTB10-40
      Трубогиб BlackSmith MTB10-40
      Трубогиб BlackSmith MTB10-40
      Трубогиб BlackSmith MTB10-40
      Трубогиб BlackSmith MTB10-40
      Трубогиб BlackSmith MTB10-40
      Трубогиб BlackSmith MTB10-40
      Трубогиб BlackSmith MTB10-40
      Трубогиб BlackSmith MTB10-40
      Трубогиб BlackSmith MTB10-40
      Трубогиб BlackSmith MTB10-40
      Трубогиб BlackSmith MTB10-40

      Трубогиб BlackSmith MTB10-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1314020813

      Характеристики

      Производитель
      		Blacksmith
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Минимальный радиус гиба, мм
      		180
      Макс. межцентровое расстояние нижних роликов, мм
      		300
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40 используется на производствах металлоконструкций, а также в строительстве для гибки стальных труб по радиусу круглого (оправки приобретаются опционально) и прямоугольного профиля. Простота эксплуатации делает трубогиб подходящим инструментом даже для человека, не имеющего специальных навыков. Прокатка трубы выполняется за несколько циклов с промежуточной затяжкой центрального ролика. Передача - ручная (не цепная)

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Не требует специального обслуживания
        • Прочная металлическая конструкция
        • Порошковая окраска корпуса препятствует образованию коррозии
        • Диаметр верхнего ролика - 75 мм
        • Ширина верхнего ролика - 61 мм
        • Диаметр нижнего ролика - 55 мм
        • Ширина нижнего ролика - 80 мм
        • Максимальный ход верхнего ролика - 120 мм
        • Минимальное межцентровое расстояние нижних роликов - 300 мм
        • Максимальное межцентровое расстояние нижних роликов - 460 мм
        • Малый вес и габариты