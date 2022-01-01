Преимущества

Простота эксплуатации

Не требует специального обслуживания

Прочная металлическая конструкция

Порошковая окраска корпуса препятствует образованию коррозии

Диаметр верхнего ролика - 75 мм

Ширина верхнего ролика - 61 мм

Диаметр нижнего ролика - 55 мм

Ширина нижнего ролика - 80 мм

Максимальный ход верхнего ролика - 120 мм

Минимальное межцентровое расстояние нижних роликов - 300 мм

Максимальное межцентровое расстояние нижних роликов - 460 мм

Малый вес и габариты

Ручной трубогиб Blacksmith MTB10-40 используется на производствах металлоконструкций, а также в строительстве для гибки стальных труб по радиусу круглого (оправки приобретаются опционально) и прямоугольного профиля. Простота эксплуатации делает трубогиб подходящим инструментом даже для человека, не имеющего специальных навыков. Прокатка трубы выполняется за несколько циклов с промежуточной затяжкой центрального ролика. Передача - ручная (не цепная)