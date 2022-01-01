Трубогиб BlackSmith МТВ 30-40
Арт. X1319182016
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Материал обработки
|металл
- Ручной трубогиб Blacksmith MTB30-40 имеет широкие возможности гибки различных профилей и труб из стали и цветных металлов. Такое оборудование используется на мелкосерийных производствах или строительстве. Трубогиб прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания. Простые настройки радиуса изгиба сокращают время на подготовку к работе
Преимущества
- Простота эксплуатации
- Не требует специального обслуживания
- Прочная металлическая конструкция
- Малый вес и габариты