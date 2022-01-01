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Трубогиб BlackSmith МТВ 30-40
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Трубогибочные станки
    Трубогиб BlackSmith МТВ 30-40
    Арт. X1319182016
    Трубогиб BlackSmith МТВ 30-40

      Трубогиб BlackSmith МТВ 30-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1319182016

      Характеристики

      Производитель
      		Blacksmith
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Материал обработки
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной трубогиб Blacksmith MTB30-40 имеет широкие возможности гибки различных профилей и труб из стали и цветных металлов. Такое оборудование используется на мелкосерийных производствах или строительстве. Трубогиб прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания. Простые настройки радиуса изгиба сокращают время на подготовку к работе

        Преимущества

        • Простота эксплуатации
        • Не требует специального обслуживания
        • Прочная металлическая конструкция
        • Малый вес и габариты