Трубогиб электрогидравлический Stalex EHPB-2D
Арт. stalex_12585
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|960x350x270
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Класс товара
|полупрофессиональный
- Электрогидравлический трубогиб широко применяется в сфере строительных и ремонтных работ. Прокладка газо- и водопроводов, производство всевозможных ограждений, каркасных конструкций. Электрогидравлическая модель отличается от ручных гидравлических трубогибов – более высокой производительностью и отсутствием применения физической силы работника. Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной. Совмещает в себе лучшие характеристики двух типов
- Модель усилена гидравлическим приводом, что позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени.
- Процесс гибки (движение штока гидроцилиндра) происходит за счёт электродвигателя
Преимущества
- Производительный станок для легкого использования с быстрой установкой и демонтажем
- Макс. усилие 13 тонн
- 6 сменных штампов в комплекте
- Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба
- Гидравлический привод, электродвигатель, манометр
- Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°