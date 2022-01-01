Трубогиб электрогидравлический Stalex EHPB-2D

Модель усилена гидравлическим приводом, что позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени.

Процесс гибки (движение штока гидроцилиндра) происходит за счёт электродвигателя

Преимущества

Производительный станок для легкого использования с быстрой установкой и демонтажем

Макс. усилие 13 тонн

6 сменных штампов в комплекте

Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба

Гидравлический привод, электродвигатель, манометр

Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°

Электрогидравлический трубогиб широко применяется в сфере строительных и ремонтных работ. Прокладка газо- и водопроводов, производство всевозможных ограждений, каркасных конструкций. Электрогидравлическая модель отличается от ручных гидравлических трубогибов – более высокой производительностью и отсутствием применения физической силы работника. Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной. Совмещает в себе лучшие характеристики двух типовПри такой конструкции станка, усилие работника сводятся к минимуму – он производит лишь установку настроек и смену заготовок. Модель Stalex EHPB-2D продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, электродвигателя с набором сменных рабочих оправ. Помимо шести рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба.