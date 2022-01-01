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Трубогиб электрогидравлический Stalex EHPB-2D
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Трубогибочные станки
    Трубогиб электрогидравлический Stalex EHPB-2D
    Арт. stalex_12585
    Трубогиб электрогидравлический Stalex EHPB-2D

      Трубогиб электрогидравлический Stalex EHPB-2D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_12585

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		960x350x270
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрогидравлический трубогиб широко применяется в сфере строительных и ремонтных работ. Прокладка газо- и водопроводов, производство всевозможных ограждений, каркасных конструкций. Электрогидравлическая модель отличается от ручных гидравлических трубогибов – более высокой производительностью и отсутствием применения физической силы работника. Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной. Совмещает в себе лучшие характеристики двух типов
        • Модель усилена гидравлическим приводом, что позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени.
        • Процесс гибки (движение штока гидроцилиндра) происходит за счёт электродвигателя
        При такой конструкции станка, усилие работника сводятся к минимуму – он производит лишь установку настроек и смену заготовок. Модель Stalex EHPB-2D продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, электродвигателя с набором сменных рабочих оправ. Помимо шести рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба. 

        Преимущества

        • Производительный станок для легкого использования с быстрой установкой и демонтажем
        • Макс. усилие 13 тонн
        • 6 сменных штампов в комплекте
        • Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба
        • Гидравлический привод, электродвигатель, манометр
        • Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°