Трубогиб электромеханический Stalex ERB-76B

Преимущества

Станок имеет жёсткий корпус из специальной стали для долгого срока эксплуатации

Минимальный диаметр гибки должен быть как минимум в 20 раз больше диаметра трубы

Возможен загиб большого диаметра в полный круг 360° или дугу (при этом диаметр круга или дуги должен быть более чем в двадцать раз от диаметра или размера трубы)

Толщина стенок: 0.5-2 мм

Станок способен работать с заготовками как из стального проката, так и с изделиями их нержавеющей стали

Электромеханический трубогиб (380В, 1500Вт, труба 16-76мм, профиль 16-50мм) Stalex ERB-76B HHW-76B/380 исключает значительные усилия со стороны оператора. При работе с устройством необходимо лишь выбрать верный размер ролика. Минимальный радиус гибки: труба 50х50 - 500 мм, ф76 - 760 мм