Трубогиб электромеханический Stalex ERB-76B
Арт. stalex_12590
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|730x630x1030
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Класс товара
|полупрофессиональный
- Электромеханический трубогиб (380В, 1500Вт, труба 16-76мм, профиль 16-50мм) Stalex ERB-76B HHW-76B/380 исключает значительные усилия со стороны оператора. При работе с устройством необходимо лишь выбрать верный размер ролика. Минимальный радиус гибки: труба 50х50 - 500 мм, ф76 - 760 мм
Преимущества
- Станок имеет жёсткий корпус из специальной стали для долгого срока эксплуатации
- Минимальный диаметр гибки должен быть как минимум в 20 раз больше диаметра трубы
- Возможен загиб большого диаметра в полный круг 360° или дугу (при этом диаметр круга или дуги должен быть более чем в двадцать раз от диаметра или размера трубы)
- Толщина стенок: 0.5-2 мм
- Станок способен работать с заготовками как из стального проката, так и с изделиями их нержавеющей стали