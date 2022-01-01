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Трубогиб электромеханический Stalex ERB-76B
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Трубогибочные станки
    Трубогиб электромеханический Stalex ERB-76B
    Арт. stalex_12590
    Трубогиб электромеханический Stalex ERB-76B

      Трубогиб электромеханический Stalex ERB-76B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_12590

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		730x630x1030
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электромеханический трубогиб (380В, 1500Вт, труба 16-76мм, профиль 16-50мм) Stalex ERB-76B HHW-76B/380 исключает значительные усилия со стороны оператора. При работе с устройством необходимо лишь выбрать верный размер ролика. Минимальный радиус гибки: труба 50х50 - 500 мм, ф76 - 760 мм

        Преимущества

        • Станок имеет жёсткий корпус из специальной стали для долгого срока эксплуатации
        • Минимальный диаметр гибки должен быть как минимум в 20 раз больше диаметра трубы
        • Возможен загиб большого диаметра в полный круг 360° или дугу (при этом диаметр круга или дуги должен быть более чем в двадцать раз от диаметра или размера трубы)
        • Толщина стенок: 0.5-2 мм
        • Станок способен работать с заготовками как из стального проката, так и с изделиями их нержавеющей стали