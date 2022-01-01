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Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Premium
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Premium
    Арт. stalex_6920
    Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Premium
    Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Premium
    Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Premium
      Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Premium
      Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Premium
      Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Premium

      Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Premium

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_6920

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Материал обработки
      		металл
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидравлический трубогиб Stalex HB-60 Premium служит для сгибания труб и прутков без предварительного прогрева методом прокатки. Гидродомкрат станка обеспечивает усилие прижима 5 тонн. В комплект модели входит опорная стойка, которая помимо тумбы выполняет роль транспортировочного кейса. Для удобства переноски на верхней части стойки находятся две рукояти. Передняя крышка фиксируется замками магнитного и механического типа, что исключает ее случайное открытие

        Преимущества

        • Двойная усиленная опора под нижние ролики
        • 2 направляющие станка произведены и собраны с минимальным люфтом
        • Прижимные быстросъемные ролики перемещаются горизонтально для гибки на любой радиус, а также для работы с малыми заготовками
        • Эффективность в работе гидравлического трубогиба Stalex HB-60 Premium