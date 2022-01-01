Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Premium

Гидравлический трубогиб Stalex HB-60 Premium служит для сгибания труб и прутков без предварительного прогрева методом прокатки. Гидродомкрат станка обеспечивает усилие прижима 5 тонн. В комплект модели входит опорная стойка, которая помимо тумбы выполняет роль транспортировочного кейса. Для удобства переноски на верхней части стойки находятся две рукояти. Передняя крышка фиксируется замками магнитного и механического типа, что исключает ее случайное открытие

Преимущества