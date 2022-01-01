Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Premium
Арт. stalex_6920
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|полупрофессиональный
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Материал обработки
|металл
- Гидравлический трубогиб Stalex HB-60 Premium служит для сгибания труб и прутков без предварительного прогрева методом прокатки. Гидродомкрат станка обеспечивает усилие прижима 5 тонн. В комплект модели входит опорная стойка, которая помимо тумбы выполняет роль транспортировочного кейса. Для удобства переноски на верхней части стойки находятся две рукояти. Передняя крышка фиксируется замками магнитного и механического типа, что исключает ее случайное открытие
Преимущества
- Двойная усиленная опора под нижние ролики
- 2 направляющие станка произведены и собраны с минимальным люфтом
- Прижимные быстросъемные ролики перемещаются горизонтально для гибки на любой радиус, а также для работы с малыми заготовками
- Эффективность в работе гидравлического трубогиба Stalex HB-60 Premium