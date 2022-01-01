Трубогиб гидравлический Stalex MHPB-1А
Арт. stalex_12573
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|430x380x130мм
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Класс товара
|полупрофессиональный
- Ручной трубогиб используется для сгибания различных металлических (алюминиевых, медных, стальных), металлопластиковых труб. Этот инструмент представляет удобство использования для профессионалов, так как именно с его помощью можно аккуратно произвести выгибание трубы, причем прямо на месте ремонта или монтажа труб. Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной. Тип станка – ручной гидравлический отличен от других вариантов ручных трубогибов тем, что его привод усилен гидравликой. Это позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени. Модель Stalex MHPB-1A продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, с набором сменных рабочих оправ. Помимо четырёх рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба
Преимущества
- Простой ручной станок с гидравлическим приводом для легкого использования
- Макс. усилие 6 тонн
- 4 сменных штампов в комплекте
- Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба
- Быстрая установка и демонтаж
- Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°