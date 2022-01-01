Трубогиб гидравлический Stalex MHPB-2J

Преимущества

Простой ручной станок с гидравлическим приводом для легкого использования

Макс. усилие 13 тонн

6 сменных штампов в комплекте

Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба

Устойчивая конструкция на трёх опорах для удобной работы с заготовкой

Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°

Ручной трубогиб используется для сгибания различных металлических (алюминиевых, медных, стальных), металлопластиковых труб. Этот инструмент представляет удобство использования для профессионалов, так как именно с его помощью можно аккуратно произвести выгибание трубы, причем прямо на месте ремонта или монтажа труб. Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной. Тип станка – ручной гидравлический отличен от других вариантов ручных трубогибов тем, что его привод усилен гидравликой. Это позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени. Модель Stalex MHPB-2J продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, с набором сменных рабочих оправ. Помимо шести рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба