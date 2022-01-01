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Трубогиб гидравлический Stalex MHPB-3J
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Трубогибочные станки
    Трубогиб гидравлический Stalex MHPB-3J
    Арт. stalex_12577
    Трубогиб гидравлический Stalex MHPB-3J

      Трубогиб гидравлический Stalex MHPB-3J

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_12577

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		940x400x210
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной трубогиб используется для сгибания различных металлических (алюминиевых, медных, стальных), металлопластиковых труб. Этот инструмент представляет удобство использования для профессионалов, так как именно с его помощью можно аккуратно произвести выгибание трубы, причем прямо на месте ремонта или монтажа труб. Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной. Тип станка – ручной гидравлический отличен от других вариантов ручных трубогибов тем, что его привод усилен гидравликой. Это позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени. Модель Stalex MHPB-3J продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, с набором сменных рабочих оправ. Помимо восьми рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба

        Преимущества

        • Простой ручной станок с гидравлическим приводом для легкого использования
        • Макс. усилие 20 тонн
        • 8 сменных штампов в комплекте
        • Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба
        • Устойчивая конструкция на трёх опорах для удобной работы с заготовкой
        • Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°