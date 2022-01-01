Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Трубогиб пневмогидравлический Stalex HB-12Q
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Трубогиб пневмогидравлический Stalex HB-12Q
    Арт. stalex_12581
    Трубогиб пневмогидравлический Stalex HB-12Q

      Трубогиб пневмогидравлический Stalex HB-12Q

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_12581

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		630x250x500
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пневмогидравлический трубогиб Stalex HB-12Q способен работать в двух режимах – ручном режиме (как мобильная модель на строй площадке) и пневматическом режиме управляемого от воздушного компрессора с мощностью двигателя 3 л.с. (что увеличивает его производительность и сводит к минимуму усилие работника). Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. Модель усилена гидравлическим приводом, что позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб по сравнению с механическими трубогибами, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной. Широко применяется в сфере строительных и ремонтных работ. Прокладка газо- и водопроводов, производство всевозможных ограждений, каркасных конструкций. Совмещает в себе лучшие характеристики двух типов: Модель Stalex HB-12Q продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, работая в двух независимых друг от друга режимах (ручной и пневматический), с набором сменных рабочих оправ. Помимо шести рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба

        Преимущества

        • Производительный станок с быстрой установкой и демонтажем, простой в использовании
        • Работает в двух независимых друг от друга режимах (ручной и пневматический)
        • При работе в пневматическом режиме, станок должен работать от воздушного компрессора с мощностью привода 3 л.с. (1 л.с.=0,74 кВт) или с производительностью 0.8 ~ 1МПа
        • Макс. усилие 12 тонн
        • Пневматический режим работы отличается более высокой производительностью и отсутствием применения физической силы работника
        • Ручной режим работы востребован как мобильная версия на строй площадке
        • 6 сменных штампов в комплекте
        • Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба
        • Холодная гибка в одной плоскости для толстостенных труб (газ, вода и трубы отопления, железные трубы, оцинкованные трубы) Гиб до 90°
        • Гиб на углы от 0 градусов до 90 градусов на трубах от 1/2"-2"(условного прохода трубы), от 22-62мм (наружного диаметра трубы)
        • Прочная конструкция для использования в тяжёлых рабочих условиях