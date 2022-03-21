Пружинный трубогиб 1/2

Преимущества



Трубогиб выполнен из металла, что гарантирует долговечность

Экономичность, простота использования

Трубогиб пружинный 1/2 представляет собой ручное механическое приспособление. Оптимально подойдет для повседневного использования, пригодится в ремонте. Надежен, компактен, прост в эксплуатации. Позволяет оперативно, с высокой точностью изогнуть трубу из металлопластика, мягкой меди. Пользователь в процессе работы не затрачивает много физических сил и времени.За счет простоты принципа работы с устройством справится непрофессионал. Нужно зафиксировать инструмент на трубе (на месте сгиба). Остается вручную согнуть ее