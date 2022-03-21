Пружинный трубогиб 1/2
Арт. X69911
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Тип гибочного оборудования
|пружинный трубогиб
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Макс. размер трубы, дюйм
|1/2
- Трубогиб пружинный 1/2 представляет собой ручное механическое приспособление. Оптимально подойдет для повседневного использования, пригодится в ремонте. Надежен, компактен, прост в эксплуатации. Позволяет оперативно, с высокой точностью изогнуть трубу из металлопластика, мягкой меди. Пользователь в процессе работы не затрачивает много физических сил и времени.За счет простоты принципа работы с устройством справится непрофессионал. Нужно зафиксировать инструмент на трубе (на месте сгиба). Остается вручную согнуть ее
Преимущества
- Трубогиб выполнен из металла, что гарантирует долговечность
- Экономичность, простота использования