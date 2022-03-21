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Пружинный трубогиб 1/2
5.0
3
450 ₽
Пружинные трубогибы
    Пружинный трубогиб 1/2
    Арт. X69911
    5.0
    3
    Пружинный трубогиб 1/2

      Пружинный трубогиб 1/2

      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X69911
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип гибочного оборудования
      		пружинный трубогиб
      Макс. размер трубы, дюйм
      		1/2
      Все характеристики
      450 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Трубогиб пружинный 1/2 представляет собой ручное механическое приспособление. Оптимально подойдет для повседневного использования, пригодится в ремонте. Надежен, компактен, прост в эксплуатации. Позволяет оперативно, с высокой точностью изогнуть трубу из металлопластика, мягкой меди. Пользователь в процессе работы не затрачивает много физических сил и времени.За счет простоты принципа работы с устройством справится непрофессионал. Нужно зафиксировать инструмент на трубе (на месте сгиба). Остается вручную согнуть ее

        Преимущества

        • Трубогиб выполнен из металла, что гарантирует долговечность
        • Экономичность, простота использования