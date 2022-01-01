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Трубогиб ручной Stalex MPB-25S
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Трубогибочные станки
    Трубогиб ручной Stalex MPB-25S
    Арт. stalex_12498
    Трубогиб ручной Stalex MPB-25S

      Трубогиб ручной Stalex MPB-25S

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_12498

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Макс. угол гиба, град
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной трубогиб в кофре 3/8 - 1 STALEX MPB-25S устанавливается на верстак и предназначается для сгибания металлических труб. Модель подходит для эксплуатации на строительной площадке, где отсутствует электроэнергия. Устройство производит гибку трубы в нескольких плоскостях диаметром от 9,5-25,4 мм. Максимальный гол гиба - 180 градусов. Пластиковый кейс с ложементами обеспечивает удобство хранения и перемещения трубогиба

        Преимущества

        • Качественный ровный гиб для использования в цеху и на стройплощадке
        • Быстрая гибка труб в дугу U
        • Наборы роликов включены в стандартную комплектацию
        • Подходит для работы с трубами из цветных материалов, стали в том числе и нержавеющей стали
        • Основание станка легко крепится к верстаку
        • Проста эксплуатации
        • Долгий срок службы