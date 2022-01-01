Трубогиб ручной Stalex MPB-25S

Преимущества

Качественный ровный гиб для использования в цеху и на стройплощадке

Быстрая гибка труб в дугу U

Наборы роликов включены в стандартную комплектацию

Подходит для работы с трубами из цветных материалов, стали в том числе и нержавеющей стали

Основание станка легко крепится к верстаку

Проста эксплуатации

Долгий срок службы

Ручной трубогиб в кофре 3/8 - 1 STALEX MPB-25S устанавливается на верстак и предназначается для сгибания металлических труб. Модель подходит для эксплуатации на строительной площадке, где отсутствует электроэнергия. Устройство производит гибку трубы в нескольких плоскостях диаметром от 9,5-25,4 мм. Максимальный гол гиба - 180 градусов. Пластиковый кейс с ложементами обеспечивает удобство хранения и перемещения трубогиба