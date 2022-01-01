Трубогиб ручной Stalex MPB-25S
Арт. stalex_12498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|полупрофессиональный
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Макс. угол гиба, град
|180
- Ручной трубогиб в кофре 3/8 - 1 STALEX MPB-25S устанавливается на верстак и предназначается для сгибания металлических труб. Модель подходит для эксплуатации на строительной площадке, где отсутствует электроэнергия. Устройство производит гибку трубы в нескольких плоскостях диаметром от 9,5-25,4 мм. Максимальный гол гиба - 180 градусов. Пластиковый кейс с ложементами обеспечивает удобство хранения и перемещения трубогиба
Преимущества
- Качественный ровный гиб для использования в цеху и на стройплощадке
- Быстрая гибка труб в дугу U
- Наборы роликов включены в стандартную комплектацию
- Подходит для работы с трубами из цветных материалов, стали в том числе и нержавеющей стали
- Основание станка легко крепится к верстаку
- Проста эксплуатации
- Долгий срок службы