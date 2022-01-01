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Трубогиб ручной Stalex MY-22
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Трубогибочные станки
    Трубогиб ручной Stalex MY-22
    Арт. stalex_1015
    Трубогиб ручной Stalex MY-22
    Трубогиб ручной Stalex MY-22
    Трубогиб ручной Stalex MY-22
      Трубогиб ручной Stalex MY-22
      Трубогиб ручной Stalex MY-22
      Трубогиб ручной Stalex MY-22

      Трубогиб ручной Stalex MY-22

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_1015

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		630x380x160
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной трубогиб Stalex MY-22 373215 работает с трубами круглого и прямоугольного сечения. Удлинитель рычага увеличивает усилие, тем самым облегчая работу оператора. В основание инструмента предусмотрены специальные отверстия, которые позволяют крепить его к столу или верстаку, тем самым делая его более устойчивым. Станок поставляется в кейсе, что удобно при его транспортировке и хранение.

        Преимущества

        • Легкость в транспортировке
        • Не требует специального обслуживания
        • Угол изгиба до 180 градусов
        • Защита от коррозии
        • Долгий срок службы