Трубогиб ручной Stalex MY-22

Преимущества

Легкость в транспортировке

Не требует специального обслуживания

Угол изгиба до 180 градусов

Защита от коррозии

Долгий срок службы

Ручной трубогиб Stalex MY-22 373215 работает с трубами круглого и прямоугольного сечения. Удлинитель рычага увеличивает усилие, тем самым облегчая работу оператора. В основание инструмента предусмотрены специальные отверстия, которые позволяют крепить его к столу или верстаку, тем самым делая его более устойчивым. Станок поставляется в кейсе, что удобно при его транспортировке и хранение.