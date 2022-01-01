Трубогиб ручной Stalex MY-22
Арт. stalex_1015
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|630x380x160
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Класс товара
|бытовой
- Ручной трубогиб Stalex MY-22 373215 работает с трубами круглого и прямоугольного сечения. Удлинитель рычага увеличивает усилие, тем самым облегчая работу оператора. В основание инструмента предусмотрены специальные отверстия, которые позволяют крепить его к столу или верстаку, тем самым делая его более устойчивым. Станок поставляется в кейсе, что удобно при его транспортировке и хранение.
Преимущества
- Легкость в транспортировке
- Не требует специального обслуживания
- Угол изгиба до 180 градусов
- Защита от коррозии
- Долгий срок службы