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Трубогиб ручной Stalex RB-1 на подставке
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Трубогибочные станки
    Трубогиб ручной Stalex RB-1 на подставке
    Арт. stalex_5957
    Трубогиб ручной Stalex RB-1 на подставке

      Трубогиб ручной Stalex RB-1 на подставке

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_5957

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		980x340x360
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ручной трубогиб на подставке Stalex RB-1 373233 является отличным помощником в кузне, слесарной мастерской, а также при проведении слесарных работ. Благодаря лаконичному дизайну размещение аппарата возможно даже в небольшом помещении или гараже. Модель оснащается ручным приводом, благодаря чему не зависит от линии электроснабжения

        Преимущества

        • Множество вариантов гибки труб различной конфигурации и в различных плоскостях
        • Долгий срок службы ручного трубогиба на подставке Stalex RB-1 373233
        • Высокое качество сборки
        • Простота эксплуатации