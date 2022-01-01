Трубогиб ручной Stalex RB-1 на подставке
Арт. stalex_5957
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|980x340x360
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Класс товара
|бытовой
- Ручной трубогиб на подставке Stalex RB-1 373233 является отличным помощником в кузне, слесарной мастерской, а также при проведении слесарных работ. Благодаря лаконичному дизайну размещение аппарата возможно даже в небольшом помещении или гараже. Модель оснащается ручным приводом, благодаря чему не зависит от линии электроснабжения
Преимущества
- Множество вариантов гибки труб различной конфигурации и в различных плоскостях
- Долгий срок службы ручного трубогиба на подставке Stalex RB-1 373233
- Высокое качество сборки
- Простота эксплуатации