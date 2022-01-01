Трубогиб ручной Stalex RB-1 на подставке

Преимущества

Множество вариантов гибки труб различной конфигурации и в различных плоскостях

Долгий срок службы ручного трубогиба на подставке Stalex RB-1 373233

Высокое качество сборки

Простота эксплуатации

Ручной трубогиб на подставке Stalex RB-1 373233 является отличным помощником в кузне, слесарной мастерской, а также при проведении слесарных работ. Благодаря лаконичному дизайну размещение аппарата возможно даже в небольшом помещении или гараже. Модель оснащается ручным приводом, благодаря чему не зависит от линии электроснабжения