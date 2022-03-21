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Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
5.0
2
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
    Арт. X1319182029
    5.0
    2
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200

      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1319182029
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Smart&Solid
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		440x460x230
      Класс товара
      		полупрофессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200 компактный, недорогой и простой в эксплуатации трубогиб-профилегиб начального уровня. Для работы в небольшом цехе, мастерской, гараже и на даче.

        Преимущества

        • Универсальные ролики для работы с трубами от 15x15х1,5 до 40x40х2 мм
        • Изменяемое расстояние между нижними роликами – 2 положения
        • Долгий срок эксплуатации – порошковая окраска всех корпусных деталей
        • Защита от ржавчины и коррозии – все рабочие детали оцинкованы
        • Высокое качество роликов – инструментальная сталь с закалкой, твёрдость свыше 42-48 HRC
        • Не требует смазки весь срок службы – закрытые подшипники защищают от попадания пыли и стружки
        • Специальная насечка прижимного ролика – исключено проскальзывание трубы при гибке
        • Оригинальная конструкция универсальных опорных роликов (наш патент) – боковые кольца имеют быструю регулировку ширины рабочей зоны и надёжную защиту от смещения
        • 2 положения для установки опорных роликов – облегчают гибку большого радиуса и получение минимального радиуса гиба. Перестановка роликов производится быстро и легко вручную, без применения инструментов
        • Цифровая шкала для контроля гибки
        • Повторяемость деталей – конечное положение поджимного винта легко фиксируется для повторной гибки
        • Мобильность – малый вес и небольшие размеры позволяют установить трубогиб прямо на объекте за 2 минуты