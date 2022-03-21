Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200
Арт. X1319182029
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|440x460x230
|
Класс товара
|полупрофессиональный
- Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200 компактный, недорогой и простой в эксплуатации трубогиб-профилегиб начального уровня. Для работы в небольшом цехе, мастерской, гараже и на даче.
Преимущества
- Универсальные ролики для работы с трубами от 15x15х1,5 до 40x40х2 мм
- Изменяемое расстояние между нижними роликами – 2 положения
- Долгий срок эксплуатации – порошковая окраска всех корпусных деталей
- Защита от ржавчины и коррозии – все рабочие детали оцинкованы
- Высокое качество роликов – инструментальная сталь с закалкой, твёрдость свыше 42-48 HRC
- Не требует смазки весь срок службы – закрытые подшипники защищают от попадания пыли и стружки
- Специальная насечка прижимного ролика – исключено проскальзывание трубы при гибке
- Оригинальная конструкция универсальных опорных роликов (наш патент) – боковые кольца имеют быструю регулировку ширины рабочей зоны и надёжную защиту от смещения
- 2 положения для установки опорных роликов – облегчают гибку большого радиуса и получение минимального радиуса гиба. Перестановка роликов производится быстро и легко вручную, без применения инструментов
- Цифровая шкала для контроля гибки
- Повторяемость деталей – конечное положение поджимного винта легко фиксируется для повторной гибки
- Мобильность – малый вес и небольшие размеры позволяют установить трубогиб прямо на объекте за 2 минуты