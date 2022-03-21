Преимущества

Универсальные ролики для работы с трубами от 15x15х1,5 до 40x40х2 мм

Изменяемое расстояние между нижними роликами – 2 положения

Долгий срок эксплуатации – порошковая окраска всех корпусных деталей

Защита от ржавчины и коррозии – все рабочие детали оцинкованы

Высокое качество роликов – инструментальная сталь с закалкой, твёрдость свыше 42-48 HRC

Не требует смазки весь срок службы – закрытые подшипники защищают от попадания пыли и стружки

Специальная насечка прижимного ролика – исключено проскальзывание трубы при гибке

Оригинальная конструкция универсальных опорных роликов (наш патент) – боковые кольца имеют быструю регулировку ширины рабочей зоны и надёжную защиту от смещения

2 положения для установки опорных роликов – облегчают гибку большого радиуса и получение минимального радиуса гиба. Перестановка роликов производится быстро и легко вручную, без применения инструментов

Цифровая шкала для контроля гибки

Повторяемость деталей – конечное положение поджимного винта легко фиксируется для повторной гибки

Мобильность – малый вес и небольшие размеры позволяют установить трубогиб прямо на объекте за 2 минуты

Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-200 компактный, недорогой и простой в эксплуатации трубогиб-профилегиб начального уровня. Для работы в небольшом цехе, мастерской, гараже и на даче.