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Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
5.0
2
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
    Арт. X1319182030
    5.0
    2
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
    Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300
      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300

      Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1319182030
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Smart&Solid
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		610x460x230
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300 - профессиональный трубогиб для мастеров и любителей. Для работы в цехе, мастерской, гараже, на стройке и даче. Широкий выбор дополнительных роликов для гибки круглых труб, уголка и тавра из стали, алюминия и меди. Фторопластовые оправки для гибки материалов с «чистовым» покрытием.
        Оправки для гибки труб круглого профиля в комплект поставки не входят.

        Преимущества

        • Высокая твердость роликов (свыше 42-48 HRC). Прижимной и опорные ролики изготовлены из качественного металла и закалены
        • Не требует смазки весь срок службы. Инструмент оснащён закрытыми подшипниками, что предотвращает попадание пыли и продлевает срок службы
        • Прижимной ролик имеет специальную насечку. Исключено проскальзывание во время гибки трубы
        • Оригинальная конструкция опорного ролика. Опорный ролик универсален, что позволяет работать с широким спектром материалов, размером от 5 – до 40 мм. Боковые кольца на опорных роликах имеют регулировку установки и надежную защиту от смещения при прокате профильной трубы
        • Несколько положений фиксации опорных роликов для достижения минимального радиуса гиба. Регулировка производится быстро и легко без применения специального инструмента
        • Корпусные детали имеют порошковую окраску
        • Высокая коррозийная стойкость. Все неокрашенные детали оцинкованы
        • Шкала для контроля радиуса изгиба трубы
        • Быстрая и надёжная установка. Ограничительная гайка на поджимном винте имеет оригинальную конструкцию. Для её установки не требуются специальные ключи. Нужен только торцевой ключ-шестигранник, который входит в комплект поставки
        • Мобильность. Установка возможна прямо на объекте благодаря малому весу и небольшим размерам. Фиксация на рабочее место занимает 2 минуты