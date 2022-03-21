Преимущества

Высокая твердость роликов (свыше 42-48 HRC). Прижимной и опорные ролики изготовлены из качественного металла и закалены

Не требует смазки весь срок службы. Инструмент оснащён закрытыми подшипниками, что предотвращает попадание пыли и продлевает срок службы

Прижимной ролик имеет специальную насечку. Исключено проскальзывание во время гибки трубы

Оригинальная конструкция опорного ролика. Опорный ролик универсален, что позволяет работать с широким спектром материалов, размером от 5 – до 40 мм. Боковые кольца на опорных роликах имеют регулировку установки и надежную защиту от смещения при прокате профильной трубы

Несколько положений фиксации опорных роликов для достижения минимального радиуса гиба. Регулировка производится быстро и легко без применения специального инструмента

Корпусные детали имеют порошковую окраску

Высокая коррозийная стойкость. Все неокрашенные детали оцинкованы

Шкала для контроля радиуса изгиба трубы

Быстрая и надёжная установка. Ограничительная гайка на поджимном винте имеет оригинальную конструкцию. Для её установки не требуются специальные ключи. Нужен только торцевой ключ-шестигранник, который входит в комплект поставки

Мобильность. Установка возможна прямо на объекте благодаря малому весу и небольшим размерам. Фиксация на рабочее место занимает 2 минуты

Ручной трубогиб Smart&Solid BendMax-300 - профессиональный трубогиб для мастеров и любителей. Для работы в цехе, мастерской, гараже, на стройке и даче. Широкий выбор дополнительных роликов для гибки круглых труб, уголка и тавра из стали, алюминия и меди. Фторопластовые оправки для гибки материалов с «чистовым» покрытием.