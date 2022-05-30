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Гидравлический трубогиб Stels 18116 (1/2-2", 12 т)
5.0
3
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Гидравлический трубогиб Stels 18116 (1/2-2", 12 т)
    Арт. X1319182046
    5.0
    3
    Гидравлический трубогиб Stels 18116 (1/2-2", 12 т)

      Гидравлический трубогиб Stels 18116 (1/2-2", 12 т)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1319182046
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stels
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		650x590x180
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Гидравлический трубогиб Stels 18116 в комплекте с башмаками 1/2–2 дюйма позволяет мастеру прикладывать усилие гиба до 12 т. Благодаря гидравлической системе можно сгибать детали в холодном состоянии под углом до 90° без особых усилий. Трубогиб пригодится в строительстве и машиностроении. После гибки трубы не теряют пропускной способности, поэтому подходят для любых систем, в том числе и с высоким давлением.

        Преимущества

        • Точность работы — одноконтурная гидравлическая система с пружинным возвратом позволяет контролировать движение поршня
        • Устойчивое основание — исключено опрокидывание трубогиба во время работы
        • Разный угол гиба — множество отверстий на корпусе позволяют переставлять боковые упоры
        • Комплект из 3 насадок — оборудование способно сгибать трубы диаметром 1/2-2 дюйма