Гидравлический трубогиб Stels 18116 (1/2-2", 12 т)

Преимущества

Точность работы — одноконтурная гидравлическая система с пружинным возвратом позволяет контролировать движение поршня

Устойчивое основание — исключено опрокидывание трубогиба во время работы

Разный угол гиба — множество отверстий на корпусе позволяют переставлять боковые упоры

Комплект из 3 насадок — оборудование способно сгибать трубы диаметром 1/2-2 дюйма

Гидравлический трубогиб Stels 18116 в комплекте с башмаками 1/2–2 дюйма позволяет мастеру прикладывать усилие гиба до 12 т. Благодаря гидравлической системе можно сгибать детали в холодном состоянии под углом до 90° без особых усилий. Трубогиб пригодится в строительстве и машиностроении. После гибки трубы не теряют пропускной способности, поэтому подходят для любых систем, в том числе и с высоким давлением.