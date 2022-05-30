Гидравлический трубогиб Stels 18116 (1/2-2", 12 т)
Арт. X1319182046
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|650x590x180
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Класс товара
|бытовой
- Гидравлический трубогиб Stels 18116 в комплекте с башмаками 1/2–2 дюйма позволяет мастеру прикладывать усилие гиба до 12 т. Благодаря гидравлической системе можно сгибать детали в холодном состоянии под углом до 90° без особых усилий. Трубогиб пригодится в строительстве и машиностроении. После гибки трубы не теряют пропускной способности, поэтому подходят для любых систем, в том числе и с высоким давлением.
Преимущества
- Точность работы — одноконтурная гидравлическая система с пружинным возвратом позволяет контролировать движение поршня
- Устойчивое основание — исключено опрокидывание трубогиба во время работы
- Разный угол гиба — множество отверстий на корпусе позволяют переставлять боковые упоры
- Комплект из 3 насадок — оборудование способно сгибать трубы диаметром 1/2-2 дюйма