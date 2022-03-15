Ручной гидравлический трубогиб Инстан ТПГ-1.25Б

Преимущества

Удобное хранение. Вся конструкция ручного гидравлического трубогиба Российский ТПГ-1.25 Б 068-1076 складывается в ящик, что удобно при хранении и транспортировке

Комфорт в работе. Рабочая рукоять имеет специальный резиновый наконечник с рифленой поверхностью, что исключает проскальзывание рук во время работы

Широкие возможности. Отверстия в корпусе позволяют переставлять боковые упоры в нескольких положениях для получения разных углов изгиба трубы

Простой принцип работы

Долгий срок службы

Наличие транспортировочного ящика

Устойчив к коррозии

Не требует обслуживания

Ручной гидравлический трубогиб Российский ТПГ-1.25 Б 068-1076 - надежный инструмент, который нашел свое применение в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, теплоэнергетике и других областях производства. Приспособление поставляется в металлическом ящике с комплектом гибочных сегментов от 3/8" до 1.25". Максимальный радиус сгиба трубы 90 градусов. Трубогиб защищен от образования коррозии.