Ручной гидравлический трубогиб Инстан ТПГ-1.25Б
Арт. Х131307
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|135x225x495
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Класс товара
|профессиональный
- Ручной гидравлический трубогиб Российский ТПГ-1.25 Б 068-1076 - надежный инструмент, который нашел свое применение в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, теплоэнергетике и других областях производства. Приспособление поставляется в металлическом ящике с комплектом гибочных сегментов от 3/8" до 1.25". Максимальный радиус сгиба трубы 90 градусов. Трубогиб защищен от образования коррозии.
Преимущества
- Удобное хранение. Вся конструкция ручного гидравлического трубогиба Российский ТПГ-1.25 Б 068-1076 складывается в ящик, что удобно при хранении и транспортировке
- Комфорт в работе. Рабочая рукоять имеет специальный резиновый наконечник с рифленой поверхностью, что исключает проскальзывание рук во время работы
- Широкие возможности. Отверстия в корпусе позволяют переставлять боковые упоры в нескольких положениях для получения разных углов изгиба трубы
- Простой принцип работы
- Долгий срок службы
- Наличие транспортировочного ящика
- Устойчив к коррозии
- Не требует обслуживания