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Ручной гидравлический трубогиб Инстан ТПГ-1.25Б
4.5
2
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Ручной гидравлический трубогиб Инстан ТПГ-1.25Б
    Арт. Х131307
    4.5
    2
    Ручной гидравлический трубогиб Инстан ТПГ-1.25Б
    Ручной гидравлический трубогиб Инстан ТПГ-1.25Б
    Ручной гидравлический трубогиб Инстан ТПГ-1.25Б
    Ручной гидравлический трубогиб Инстан ТПГ-1.25Б
      Ручной гидравлический трубогиб Инстан ТПГ-1.25Б
      Ручной гидравлический трубогиб Инстан ТПГ-1.25Б
      Ручной гидравлический трубогиб Инстан ТПГ-1.25Б
      Ручной гидравлический трубогиб Инстан ТПГ-1.25Б

      Ручной гидравлический трубогиб Инстан ТПГ-1.25Б

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х131307
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Инстан
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		135x225x495
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ручной гидравлический трубогиб Российский ТПГ-1.25 Б 068-1076 - надежный инструмент, который нашел свое применение в строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, теплоэнергетике и других областях производства. Приспособление поставляется в металлическом ящике с комплектом гибочных сегментов от 3/8" до 1.25". Максимальный радиус сгиба трубы 90 градусов. Трубогиб защищен от образования коррозии.

        Преимущества

        • Удобное хранение. Вся конструкция ручного гидравлического трубогиба Российский ТПГ-1.25 Б 068-1076 складывается в ящик, что удобно при хранении и транспортировке
        • Комфорт в работе. Рабочая рукоять имеет специальный резиновый наконечник с рифленой поверхностью, что исключает проскальзывание рук во время работы
        • Широкие возможности. Отверстия в корпусе позволяют переставлять боковые упоры в нескольких положениях для получения разных углов изгиба трубы
        • Простой принцип работы
        • Долгий срок службы
        • Наличие транспортировочного ящика
        • Устойчив к коррозии
        • Не требует обслуживания