Гидравлический ручной трубогиб Инстан ТПГ-2Б
Арт. X1319182028
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|205x275x680
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Класс товара
|профессиональный
- Ручной гидравлический трубогиб Российский ТПГ-2Б 068-1077 применяется там, где требуется гибка водопроводных или газовых труб. Инструмент эффективно применяется на небольших предприятиях в производственных цехах. Трубогиб прост в использовании и не требует от оператора приобретения специальных навыков. Набор насадок позволяет получать качественно изогнутые трубы, без вмятин и дефектов, независимо от диаметра.
Преимущества
- Удобное хранение. Вся конструкция ручного гидравлического трубогиба Российский ТПГ-2Б 068-1077 складывается в ящик, что удобно при хранении и транспортировке
- Комфорт в работе. Рабочая рукоять имеет специальный резиновый наконечник с рифленой поверхностью, что исключает проскальзывание рук во время работы
- Широкие возможности. Отверстия в корпусе позволяют переставлять боковые упоры в нескольких положениях для получения разных углов изгиба трубы
- Простой принцип работы
- Долгий срок службы
- Наличие транспортировочного ящика
- Устойчив к коррозии
- Не требует обслуживания