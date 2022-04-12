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Гидравлический ручной трубогиб Инстан ТПГ-2Б
5.0
2
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Трубогибочные станки
    Гидравлический ручной трубогиб Инстан ТПГ-2Б
    Арт. X1319182028
    5.0
    2
    Гидравлический ручной трубогиб Инстан ТПГ-2Б
    Гидравлический ручной трубогиб Инстан ТПГ-2Б
      Гидравлический ручной трубогиб Инстан ТПГ-2Б
      Гидравлический ручной трубогиб Инстан ТПГ-2Б

      Гидравлический ручной трубогиб Инстан ТПГ-2Б

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1319182028
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Инстан
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		205x275x680
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной гидравлический трубогиб Российский ТПГ-2Б 068-1077 применяется там, где требуется гибка водопроводных или газовых труб. Инструмент эффективно применяется на небольших предприятиях в производственных цехах. Трубогиб прост в использовании и не требует от оператора приобретения специальных навыков. Набор насадок позволяет получать качественно изогнутые трубы, без вмятин и дефектов, независимо от диаметра.

        Преимущества

        • Удобное хранение. Вся конструкция ручного гидравлического трубогиба Российский ТПГ-2Б 068-1077 складывается в ящик, что удобно при хранении и транспортировке
        • Комфорт в работе. Рабочая рукоять имеет специальный резиновый наконечник с рифленой поверхностью, что исключает проскальзывание рук во время работы
        • Широкие возможности. Отверстия в корпусе позволяют переставлять боковые упоры в нескольких положениях для получения разных углов изгиба трубы
        • Простой принцип работы
        • Долгий срок службы
        • Наличие транспортировочного ящика
        • Устойчив к коррозии
        • Не требует обслуживания