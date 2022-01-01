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Трубогиб гидравлический с ручным приводом ТПГ-2Б от 3/8" до 1,5"
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Трубогибочные станки
    Трубогиб гидравлический с ручным приводом ТПГ-2Б от 3/8" до 1,5"
    Арт. Х131310
    Трубогиб гидравлический с ручным приводом ТПГ-2Б от 3/8" до 1,5"

      Трубогиб гидравлический с ручным приводом ТПГ-2Б от 3/8" до 1,5"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х131310

      Характеристики

      Производитель
      		Инстан
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. угол гиба, град
      		90
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной гидравлический трубогиб Российский ТПГ-2Б 068-1077 применяется там, где требуется гибка водопроводных или газовых труб. Инструмент эффективно применяется на небольших предприятиях в производственных цехах. Трубогиб прост в использовании и не требует от оператора приобретения специальных навыков. Набор насадок позволяет получать качественно изогнутые трубы, без вмятин и дефектов, независимо от диаметра

        Преимущества

        • Вся конструкция ручного гидравлического трубогиба Российский ТПГ-2Б 068-1077 складывается в ящик, что удобно при хранении и транспортировке
        • Рабочая рукоять имеет специальный резиновый наконечник с рифленой поверхностью, что исключает проскальзывание рук во время работы
        • Отверстия в корпусе позволяют переставлять боковые упоры в нескольких положениях для получения разных углов изгиба трубы
        • Простой принцип работ
        • Долгий срок службы
        • Наличие транспортировочного ящика
        • Устойчив к коррозии
        • Не требует обслуживания