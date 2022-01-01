Трубогиб гидравлический с ручным приводом ТПГ-2Б от 3/8" до 1,5"
Арт. Х131310
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. угол гиба, град
|90
- Ручной гидравлический трубогиб Российский ТПГ-2Б 068-1077 применяется там, где требуется гибка водопроводных или газовых труб. Инструмент эффективно применяется на небольших предприятиях в производственных цехах. Трубогиб прост в использовании и не требует от оператора приобретения специальных навыков. Набор насадок позволяет получать качественно изогнутые трубы, без вмятин и дефектов, независимо от диаметра
Преимущества
- Вся конструкция ручного гидравлического трубогиба Российский ТПГ-2Б 068-1077 складывается в ящик, что удобно при хранении и транспортировке
- Рабочая рукоять имеет специальный резиновый наконечник с рифленой поверхностью, что исключает проскальзывание рук во время работы
- Отверстия в корпусе позволяют переставлять боковые упоры в нескольких положениях для получения разных углов изгиба трубы
- Простой принцип работ
- Долгий срок службы
- Наличие транспортировочного ящика
- Устойчив к коррозии
- Не требует обслуживания