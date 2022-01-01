Трубогиб гидравлический с ручным приводом ТПГ-2Б от 3/8" до 1,5"

Преимущества

Вся конструкция ручного гидравлического трубогиба Российский ТПГ-2Б 068-1077 складывается в ящик, что удобно при хранении и транспортировке

Рабочая рукоять имеет специальный резиновый наконечник с рифленой поверхностью, что исключает проскальзывание рук во время работы

Отверстия в корпусе позволяют переставлять боковые упоры в нескольких положениях для получения разных углов изгиба трубы

Простой принцип работ

Долгий срок службы

Наличие транспортировочного ящика

Устойчив к коррозии

Не требует обслуживания

Ручной гидравлический трубогиб Российский ТПГ-2Б 068-1077 применяется там, где требуется гибка водопроводных или газовых труб. Инструмент эффективно применяется на небольших предприятиях в производственных цехах. Трубогиб прост в использовании и не требует от оператора приобретения специальных навыков. Набор насадок позволяет получать качественно изогнутые трубы, без вмятин и дефектов, независимо от диаметра