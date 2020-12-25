Труборез для полипропиленовых труб Лакра 3509010
Арт. X1319182408
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Материал губок
|сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Труборез Лакра 3509010 применяется для разрезания труб изготовленных из полимерных материалов во время установки отопительного оборудования и систем водоснабжения.
Преимущества
- Изготовлен из высококачественной стали
- Режущая кромка, прошедшая специальную термическую обработку, обеспечивает длительный срок эксплуатации