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Труборез для полипропиленовых труб Лакра 3509010
5.0
1
Найти аналог
Труборезы
    Труборез для полипропиленовых труб Лакра 3509010
    Арт. X1319182408
    5.0
    1
    Труборез для полипропиленовых труб Лакра 3509010
    Труборез для полипропиленовых труб Лакра 3509010
    Труборез для полипропиленовых труб Лакра 3509010
      Труборез для полипропиленовых труб Лакра 3509010
      Труборез для полипропиленовых труб Лакра 3509010
      Труборез для полипропиленовых труб Лакра 3509010

      Труборез для полипропиленовых труб Лакра 3509010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. X1319182408
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Лакра
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Материал губок
      		сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труборез Лакра 3509010 применяется для разрезания труб изготовленных из полимерных материалов во время установки отопительного оборудования и систем водоснабжения. 

        Преимущества

        • Изготовлен из высококачественной стали
        • Режущая кромка, прошедшая специальную термическую обработку, обеспечивает длительный срок эксплуатации