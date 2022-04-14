Труборез Wigam W312 (1/4" - 1 5/8")
Арт. X6994237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Мин. диаметр трубы, мм
|4
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Макс. диаметр трубы, мм
|41
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- Труборез Wigam W312 для дюймовых и метрических медных и алюминиевых труб диаметром: от 1/4" до 1_5/8" и от 6 до 42 мм.
Преимущества
- Труборез W312 подходит для резки медных труб, имеет режущий диск
- Компактные размеры трубореза позволят выполнить работу в ограниченном пространстве