Труборез Wigam W312 (1/4" - 1 5/8")

Преимущества

Труборез W312 подходит для резки медных труб, имеет режущий диск

Компактные размеры трубореза позволят выполнить работу в ограниченном пространстве

Труборез Wigam W312 для дюймовых и метрических медных и алюминиевых труб диаметром: от 1/4" до 1_5/8" и от 6 до 42 мм.