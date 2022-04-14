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Труборез Wigam W312 (1/4" - 1 5/8")
5.0
2
Найти аналог
Труборезы
    Труборез Wigam W312 (1/4" - 1 5/8")
    Арт. X6994237
    5.0
    2
    Труборез Wigam W312 (1/4" - 1 5/8")

      Труборез Wigam W312 (1/4" - 1 5/8")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6994237
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Wigam
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Мин. диаметр трубы, мм
      		4
      Макс. диаметр трубы, мм
      		41
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Труборез Wigam W312 для дюймовых и метрических медных и алюминиевых труб диаметром: от 1/4" до 1_5/8" и от 6 до 42 мм. 

        Преимущества

        • Труборез W312 подходит для резки медных труб, имеет режущий диск
        • Компактные размеры трубореза позволят выполнить работу в ограниченном пространстве