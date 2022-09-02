Совковая мини-лопата Truper 17194, деревянный черенок, пластиковая ручка
Арт. О00000041728
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Мексика
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Родина бренда
|Мексика
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Тип лопаты
|совковая
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Общая длина, мм
|210
- Совковая мини-лопата TRUPER 17194 широко применяется при садовых и строительных работах
Преимущества
- Её рабочее полотно изготовлено из закаленной стали для долгого срока службы, а прочный черенок из американского ясеня устойчив к воздействию силы
- Лопата отличается компактными размерами и оснащена пластиковой ручкой для более комфортного использования
- Твердость полотна - 43 HRc