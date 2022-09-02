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Совковая мини-лопата Truper 17194, деревянный черенок, пластиковая ручка
5.0
1
976 ₽
1 180 ₽
Совковые лопаты
    Совковая мини-лопата Truper 17194, деревянный черенок, пластиковая ручка
    Арт. О00000041728
    5.0
    1
    Совковая мини-лопата Truper 17194, деревянный черенок, пластиковая ручка
    Совковая мини-лопата Truper 17194, деревянный черенок, пластиковая ручка
      Совковая мини-лопата Truper 17194, деревянный черенок, пластиковая ручка
      Совковая мини-лопата Truper 17194, деревянный черенок, пластиковая ручка

      Совковая мини-лопата Truper 17194, деревянный черенок, пластиковая ручка

      • -204 ₽
      976 ₽
      1 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041728
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Truper
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		Мексика
      Тип лопаты
      		совковая
      Общая длина, мм
      		210
      Все характеристики
      • -204 ₽
      976 ₽
      1 180 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Совковая мини-лопата TRUPER 17194 широко применяется при садовых и строительных работах

        Преимущества

        • Её рабочее полотно изготовлено из закаленной стали для долгого срока службы, а прочный черенок из американского ясеня устойчив к воздействию силы
        • Лопата отличается компактными размерами и оснащена пластиковой ручкой для более комфортного использования
        • Твердость полотна - 43 HRc