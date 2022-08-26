Топор домашний Truper 14952 с рукояткой из орехового дерева, кованная сталь 1045

Преимущества

Долгий срок использования

Прочность головы

Рабочая часть выполнена из кованой стали 1045, подверженной двойной термообработке

Ручка из орехового дерева

Домашний топор Truper HH-1-1/2 14952 представляет собой удобный в работе ручной инструмент, который состоит из стальной рабочей части и деревянной рукоятки эргономичной формы. Голова топора оснащена лезвием, ударным бойком и насечкой, что расширяет возможности применения.