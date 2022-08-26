Топор домашний Truper 14952 с рукояткой из орехового дерева, кованная сталь 1045
Арт. О00000037256
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Мексика
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Родина бренда
|Мексика
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Общая длина, мм
|340
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Тип топора
|топор универсальный
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- Домашний топор Truper HH-1-1/2 14952 представляет собой удобный в работе ручной инструмент, который состоит из стальной рабочей части и деревянной рукоятки эргономичной формы. Голова топора оснащена лезвием, ударным бойком и насечкой, что расширяет возможности применения.
Преимущества
- Долгий срок использования
- Прочность головы
- Рабочая часть выполнена из кованой стали 1045, подверженной двойной термообработке
- Ручка из орехового дерева