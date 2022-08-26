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Топор домашний Truper 14952 с рукояткой из орехового дерева, кованная сталь 1045
5.0
1
1 290 ₽
Топоры
    Топор домашний Truper 14952 с рукояткой из орехового дерева, кованная сталь 1045
    Арт. О00000037256
    5.0
    1
    Топор домашний Truper 14952 с рукояткой из орехового дерева, кованная сталь 1045
    Топор домашний Truper 14952 с рукояткой из орехового дерева, кованная сталь 1045
    Топор домашний Truper 14952 с рукояткой из орехового дерева, кованная сталь 1045
    Топор домашний Truper 14952 с рукояткой из орехового дерева, кованная сталь 1045
      Топор домашний Truper 14952 с рукояткой из орехового дерева, кованная сталь 1045
      Топор домашний Truper 14952 с рукояткой из орехового дерева, кованная сталь 1045
      Топор домашний Truper 14952 с рукояткой из орехового дерева, кованная сталь 1045
      Топор домашний Truper 14952 с рукояткой из орехового дерева, кованная сталь 1045

      Топор домашний Truper 14952 с рукояткой из орехового дерева, кованная сталь 1045

      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037256
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Truper
      Страна производства
      		Мексика
      Родина бренда
      		Мексика
      Общая длина, мм
      		340
      Тип топора
      		топор универсальный
      Все характеристики
      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      10 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домашний топор Truper HH-1-1/2 14952 представляет собой удобный в работе ручной инструмент, который состоит из стальной рабочей части и деревянной рукоятки эргономичной формы. Голова топора оснащена лезвием, ударным бойком и насечкой, что расширяет возможности применения.

        Преимущества

        • Долгий срок использования
        • Прочность головы
        • Рабочая часть выполнена из кованой стали 1045, подверженной двойной термообработке
        • Ручка из орехового дерева