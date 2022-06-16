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Цепь для цепной пилы Champion A050-VS-50E (3/8"-1.3 мм-50 PRO (VS)
4.5
2
435 ₽
660 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь для цепной пилы Champion A050-VS-50E (3/8"-1.3 мм-50 PRO (VS)
    Арт. О00000009556
    4.5
    2
    Цепь для цепной пилы Champion A050-VS-50E (3/8"-1.3 мм-50 PRO (VS)

      Цепь для цепной пилы Champion A050-VS-50E (3/8"-1.3 мм-50 PRO (VS)

      • -225 ₽
      435 ₽
      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009556
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Длина шины, см
      		30
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      • -225 ₽
      435 ₽
      660 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Champion A050-VS-50E. Подходит для электрических и бензиновых пил. Обладает высокой производительностью и износостойкостью, низкой вибрацией и отдачей. При работе создает мало шума. Режущие зубья изготовлены из специальной стали, их геометрия позволяет делать аккуратный и чистый срез.