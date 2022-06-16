Цепь для цепной пилы Champion A050-VS-50E (3/8"-1.3 мм-50 PRO (VS)

Цепь Champion A050-VS-50E. Подходит для электрических и бензиновых пил. Обладает высокой производительностью и износостойкостью, низкой вибрацией и отдачей. При работе создает мало шума. Режущие зубья изготовлены из специальной стали, их геометрия позволяет делать аккуратный и чистый срез.