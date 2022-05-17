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Пильная цепь Champion PRO VS A050-VS-44E (3/8", 1,3 мм, 44 звена)
3.5
2
560 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Champion PRO VS A050-VS-44E (3/8", 1,3 мм, 44 звена)
    Арт. X18813382
    3.5
    2
    Пильная цепь Champion PRO VS A050-VS-44E (3/8", 1,3 мм, 44 звена)

      Пильная цепь Champion PRO VS A050-VS-44E (3/8", 1,3 мм, 44 звена)

      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18813382
      3.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.3
      Все характеристики
      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь CHAMPION A050-VS-44E подходит для бензопил. Профессиональный режущий инструмент для заготовки древесины, обладает высокой производительностью. Режущие зубья изготовлены из специальной стали, их геометрия позволяет делать мягкий, ровный и чистый срез. Достоинством цепи также является низкий уровень шума. Не следует забывать, что для нормальной работы цепи и увеличения срока эксплуатации ее необходимо постоянно смазывать. Форма зуба - VS.