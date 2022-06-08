Пильная цепь Oregon Micro-Chisel 20BPX072E (1,3 мм, 72 звена)

Преимущества

Углы режущих звеньев имеют небольшой радиус скругления, что способствует легкой заточке и быстрому резу

Материал цепи делает ее до 125% прочнее, чем из обычных сплавов

Наличие амортизаторов снижает отдачу

На верхней грани расположена указательная риска, облегчающая заточку

Конструкция цепи позволяет на 25 % снизить отдачу

Соединительные звенья Lubrilink и отверстия на хвостовике Lubriwel помогают сохранить масло и равномерно распределить его по всей шине

Цепь Micro-Chisel Oregon 20BPX072E отлично подходит для пил с рабочим объемом двигателя от 38 смдо 58 см