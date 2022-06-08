Пильная цепь Oregon Micro-Chisel 20BPX072E (1,3 мм, 72 звена)
Арт. О00000003064
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Шаг цепи, дюйм
|0.325
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Ширина паза, мм
|1.3
- Цепь Micro-Chisel Oregon 20BPX072E отлично подходит для пил с рабочим объемом двигателя от 38 см3 до 58 см3.
Преимущества
- Углы режущих звеньев имеют небольшой радиус скругления, что способствует легкой заточке и быстрому резу
- Материал цепи делает ее до 125% прочнее, чем из обычных сплавов
- Наличие амортизаторов снижает отдачу
- На верхней грани расположена указательная риска, облегчающая заточку
- Конструкция цепи позволяет на 25 % снизить отдачу
- Соединительные звенья Lubrilink и отверстия на хвостовике Lubriwel помогают сохранить масло и равномерно распределить его по всей шине