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Пильная цепь Oregon Micro-Chisel 20BPX072E (1,3 мм, 72 звена)
5.0
2
1 310 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Oregon Micro-Chisel 20BPX072E (1,3 мм, 72 звена)
    Арт. О00000003064
    5.0
    2
    Пильная цепь Oregon Micro-Chisel 20BPX072E (1,3 мм, 72 звена)
    Пильная цепь Oregon Micro-Chisel 20BPX072E (1,3 мм, 72 звена)
    Пильная цепь Oregon Micro-Chisel 20BPX072E (1,3 мм, 72 звена)
      Пильная цепь Oregon Micro-Chisel 20BPX072E (1,3 мм, 72 звена)
      Пильная цепь Oregon Micro-Chisel 20BPX072E (1,3 мм, 72 звена)
      Пильная цепь Oregon Micro-Chisel 20BPX072E (1,3 мм, 72 звена)

      Пильная цепь Oregon Micro-Chisel 20BPX072E (1,3 мм, 72 звена)

      1 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003064
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Шаг цепи, дюйм
      		0.325
      Ширина паза, мм
      		1.3
      Все характеристики
      1 310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь Micro-Chisel Oregon 20BPX072E отлично подходит для пил с рабочим объемом двигателя от 38 см3 до 58 см3.

        Преимущества

        • Углы режущих звеньев имеют небольшой радиус скругления, что способствует легкой заточке и быстрому резу
        • Материал цепи делает ее до 125% прочнее, чем из обычных сплавов
        • Наличие амортизаторов снижает отдачу
        • На верхней грани расположена указательная риска, облегчающая заточку
        • Конструкция цепи позволяет на 25 % снизить отдачу
        • Соединительные звенья Lubrilink и отверстия на хвостовике Lubriwel помогают сохранить масло и равномерно распределить его по всей шине