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Пильная цепь Oregon PowerCut 73EXL068E (1,5 мм, 68 звеньев)
4.0
2
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Цепи для бензопил
    Пильная цепь Oregon PowerCut 73EXL068E (1,5 мм, 68 звеньев)
    Арт. О00000003065
    4.0
    2
    Пильная цепь Oregon PowerCut 73EXL068E (1,5 мм, 68 звеньев)

      Пильная цепь Oregon PowerCut 73EXL068E (1,5 мм, 68 звеньев)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000003065
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь  PowerCut Oregon 73EXL068E предназначены для профессиональных пил с рабочим объемом 50-100 см3.

        Преимущества

        • Цепь PowerCut с  низким уровнем вибрации и суперчизельными режущими звеньями обеспечивает отличную производительность и способствует повышению выработки.
        • Клиновидные ограничители глубины пропила предотвращают застревание цепи в пропиле и способствуют более плавному пилению
        • Цепь PowerCut EXL обеспечивает более эффективный рез с минимальной нагрузкой на оператора. Она способна заставить самую изматывающую работу приносить радость
        • Эти цепи созданы для достижения максимальной эффективности от каждого пропила
        • Угол заточки режущего звена: 25°
        • Индикаторы заточки
        • Закаленные заклепки
        • Хромированные режущие звенья
        • Вороненые компоненты цепи обеспечивает высококачественную коррозионную стойкость