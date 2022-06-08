Пильная цепь Oregon PowerCut 73EXL068E (1,5 мм, 68 звеньев)
Арт. О00000003065
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
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Ширина паза, мм
|1.5
- Цепь PowerCut Oregon 73EXL068E предназначены для профессиональных пил с рабочим объемом 50-100 см3.
Преимущества
- Цепь PowerCut с низким уровнем вибрации и суперчизельными режущими звеньями обеспечивает отличную производительность и способствует повышению выработки.
- Клиновидные ограничители глубины пропила предотвращают застревание цепи в пропиле и способствуют более плавному пилению
- Цепь PowerCut EXL обеспечивает более эффективный рез с минимальной нагрузкой на оператора. Она способна заставить самую изматывающую работу приносить радость
- Эти цепи созданы для достижения максимальной эффективности от каждого пропила
- Угол заточки режущего звена: 25°
- Индикаторы заточки
- Закаленные заклепки
- Хромированные режущие звенья
- Вороненые компоненты цепи обеспечивает высококачественную коррозионную стойкость