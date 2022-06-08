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Пильная цепь Oregon PowerCut 75EXL066E (1,6 мм, 66 звеньев)
4.0
2
1 540 ₽
Цепи для бензопил
    Пильная цепь Oregon PowerCut 75EXL066E (1,6 мм, 66 звеньев)
    Арт. О00000003066
    4.0
    2
    Пильная цепь Oregon PowerCut 75EXL066E (1,6 мм, 66 звеньев)

      Пильная цепь Oregon PowerCut 75EXL066E (1,6 мм, 66 звеньев)

      1 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003066
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.6
      Все характеристики
      1 540 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь  PowerCut Oregon 75EXL066E предназначены для профессиональных пил с рабочим объемом 50-100 см3.

        Преимущества

        • Цепь PowerCut с  низким уровнем вибрации и суперчизельными режущими звеньями обеспечивает отличную производительность и способствует повышению выработки
        • Клиновидные ограничители глубины пропила предотвращают застревание цепи в пропиле и способствуют более плавному пилению
        • Цепь PowerCut EXL обеспечивает более эффективный рез с минимальной нагрузкой на оператора. Она способна заставить самую изматывающую работу приносить радость
        • Заточка осуществляется напильниками Oregon диаметром 5,5 мм
        • Угол заточки режущего звена: 25°
        • Индикаторы заточки
        • Закаленные заклепки
        • Хромированные режущие звенья
        • Вороненые компоненты цепи обеспечивает высококачественную коррозионную стойкость