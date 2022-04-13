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Цепь пильная Stihl 63PMC3 39970000057c (57 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
4.5
2
Найти аналог
Цепи для бензопил
    Цепь пильная Stihl 63PMC3 39970000057c (57 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")
    Арт. 77777X188228
    4.5
    2
    Цепь пильная Stihl 63PMC3 39970000057c (57 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")

      Цепь пильная Stihl 63PMC3 39970000057c (57 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X188228
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Цепь пильная 63PMС3 Stihl 39970000057с подходит для легких и компактных бензопил. Она сочетает в себе высокую производительность с высоким качеством реза и повышенным уровнем комфорта. Режущие зубья цепи выполнены из хромированной стали, а соединительные заклепки обработаны методом специальной закалки.