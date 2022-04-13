Цепь пильная Stihl 63PMC3 39970000057c (57 звеньев, 3/8", 1,3 мм, 16")

Цепь пильная 63PMС3 Stihl 39970000057с подходит для легких и компактных бензопил. Она сочетает в себе высокую производительность с высоким качеством реза и повышенным уровнем комфорта. Режущие зубья цепи выполнены из хромированной стали, а соединительные заклепки обработаны методом специальной закалки.