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Пильная цепь Stihl 26RSC 36390000067 (0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)
Арт. X18813149
- Персональная скидка
Пильная цепь Stihl 26RSC 36390000067 (0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)
Арт. X18813149
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Шаг цепи, дюйм
|0.325
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- Удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 26RSC 67 звеньев, предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Цепь рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт.
Преимущества
- Удобство
- Высокая производительность
- Низкий уровень вибрации и шума
- Мягкий рез