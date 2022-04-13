Пильная цепь Stihl 26RSC 36390000067 (0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)

Преимущества

Удобство

Высокая производительность

Низкий уровень вибрации и шума

Мягкий рез

Удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 26RSC 67 звеньев, предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Цепь рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт.