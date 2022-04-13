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Пильная цепь Stihl 26RSC 36390000067 (0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)
5.0
2
1 600 ₽
Цепи для бензопил
  • Персональная скидка
Пильная цепь Stihl 26RSC 36390000067 (0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)
Арт. X18813149
5.0
2
Пильная цепь Stihl 26RSC 36390000067 (0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)
  • Персональная скидка

Пильная цепь Stihl 26RSC 36390000067 (0,325", 1,6 мм, 67 звеньев)

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1 600 ₽
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  • меньше 10 шт
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    из 2 магазинов, бесплатно
Арт. X18813149
5.0
2

Характеристики

Производитель
Stihl
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Длина шины, дюйм
16
Шаг цепи, дюйм
0.325
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
1 600 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Удобная высокопроизводительная пильная цепь Rapid Super Comfort 26RSC 67 звеньев, предназначена для профессионального использования при валке леса и лесозаготовительных работах. Она эффективна при пилении твердой и промёрзшей древесины. Специальная конструкция цепи с режущими зубьями со скосом на ножке зуба препятствует передаче вибрации на направляющую шину и пользователя. Цепь рекомендуется для бензопил с мощностью двигателя свыше 2,5 кВт.

    Преимущества

    • Удобство
    • Высокая производительность
    • Низкий уровень вибрации и шума
    • Мягкий рез