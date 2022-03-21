Цепь Stihl 36RMC 16"-3/8-1,6-50зв. 36520000050
Арт. X18813157
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Длина шины, дюйм
|16
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
- Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума. Stihl 36 RMС - профессиональная цепь для бензопилы.
Преимущества:
- Способствует снижению шумовой нагрузки
- Stihl 36 RMС применяется в сельском хозяйстве и садоводстве, в лесном хозяйстве
- Режущие грани зубьев для дополнительной износостойкости обрабатываются методом электролитического хромирования