Цепь Stihl 36RMC 16"-3/8-1,6-50зв. 36520000050

Преимущества:

Способствует снижению шумовой нагрузки

Stihl 36 RMС применяется в сельском хозяйстве и садоводстве, в лесном хозяйстве

Режущие грани зубьев для дополнительной износостойкости обрабатываются методом электролитического хромирования

Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума. Stihl 36 RMС - профессиональная цепь для бензопилы.