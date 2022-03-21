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Цепь Stihl 36RMC 16"-3/8-1,6-50зв. 36520000050
5.0
1
630 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь Stihl 36RMC 16"-3/8-1,6-50зв. 36520000050
    Арт. X18813157
    5.0
    1
    Цепь Stihl 36RMC 16"-3/8-1,6-50зв. 36520000050

      Цепь Stihl 36RMC 16"-3/8-1,6-50зв. 36520000050

      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18813157
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шины, дюйм
      		16
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      630 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильная цепь комфорт-класса с низкой вибрацией, мягким резом и незначительным уровнем шума. Stihl 36 RMС - профессиональная цепь для бензопилы.

        Преимущества:

        • Способствует снижению шумовой нагрузки
        • Stihl 36 RMС применяется в сельском хозяйстве и садоводстве, в лесном хозяйстве
        • Режущие грани зубьев для дополнительной износостойкости обрабатываются методом электролитического хромирования