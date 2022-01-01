Циркуляционный насос AQUARIO AC 159-160А 5159

Преимущества

Благодаря наличию специального переключателя можно установить необходимый режим работы: "I" для выключения насоса, "II" для автоматической работы, "III" для работы насоса в режиме постоянного включения

Рабочее колесо выполнено из технополимера, вал и подшипники - из керамики, обмотки статора – из 100% меди, сердечник статор и ротор – из электротехнической холоднокатаной стали

Корпус выполнен из чугуна, что обеспечивает долгий срок службы AQUARIO AС 159-160A 5159

Во время работы ротор электродвигателя насоса и подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью





Насос AQUARIO AС 159-160A 5159 оснащен датчиком потока. Применяется для использования в частных системах водоснабжения. Отличается малошумностью при работе. Во время работы насоса происходит непрерывная смазка подшипников и охлаждение ротора электродвигателя.