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Циркуляционный насос AQUARIO AC 159-160А 5159
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Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 159-160А 5159
    Арт. X1694684
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 159-160А 5159
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 159-160А 5159
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 159-160А 5159
      Циркуляционный насос AQUARIO AC 159-160А 5159
      Циркуляционный насос AQUARIO AC 159-160А 5159
      Циркуляционный насос AQUARIO AC 159-160А 5159

      Циркуляционный насос AQUARIO AC 159-160А 5159

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X1694684

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос AQUARIO AС 159-160A 5159 оснащен датчиком потока. Применяется для использования в частных системах водоснабжения. Отличается малошумностью при работе. Во время работы насоса происходит непрерывная смазка подшипников и охлаждение ротора электродвигателя.

        Преимущества

        • Благодаря наличию специального переключателя можно установить необходимый режим работы: "I" для выключения насоса, "II" для автоматической работы, "III" для работы насоса в режиме постоянного включения
        • Рабочее колесо выполнено из технополимера, вал и подшипники - из керамики, обмотки статора – из 100% меди, сердечник статор и ротор – из электротехнической холоднокатаной стали
        • Корпус выполнен из чугуна, что обеспечивает долгий срок службы AQUARIO AС 159-160A 5159
        • Во время работы ротор электродвигателя насоса и подшипники смазываются и охлаждаются перекачиваемой жидкостью