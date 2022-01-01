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Циркуляционный насос AQUARIO AC 256-180
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Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 256-180
    Арт. X16946143
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 256-180
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 256-180
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 256-180
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 256-180
      Циркуляционный насос AQUARIO AC 256-180
      Циркуляционный насос AQUARIO AC 256-180
      Циркуляционный насос AQUARIO AC 256-180
      Циркуляционный насос AQUARIO AC 256-180

      Циркуляционный насос AQUARIO AC 256-180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16946143

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос AQUARIO Ac 256-180 5356 предназначен для бесперебойной циркуляции жидкости в системах отопления. Чугунный корпус отличается высокими показателями прочности. Материал рабочего колеса - технополимер, который устойчив к ржавчине. Во время работы насоса происходит непрерывная смазка и охлаждение ротора электродвигателя и подшипников.

        Преимущества:

        • 3 скорости работы: 55, 70, 100 Вт.
        • Отсутствие шума во время работы.
        • Корпус AQUARIO Ac 256-180 5356 изготовлен из чугуна.
        • Во время работы ротор электродвигателя охлаждается перекачиваемой жидкостью.
        • Однофазный электродвигатель с конденсатором и встроенным тепловым реле защиты.
        • Рабочее колесо выполнено из технополимера, вал и подшипники - из металлокерамики, гильза статора - из нержавеющей стали.