Циркуляционный насос AQUARIO AC 256-180
Арт. X16946143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Насос AQUARIO Ac 256-180 5356 предназначен для бесперебойной циркуляции жидкости в системах отопления. Чугунный корпус отличается высокими показателями прочности. Материал рабочего колеса - технополимер, который устойчив к ржавчине. Во время работы насоса происходит непрерывная смазка и охлаждение ротора электродвигателя и подшипников.
Преимущества:
- 3 скорости работы: 55, 70, 100 Вт.
- Отсутствие шума во время работы.
- Корпус AQUARIO Ac 256-180 5356 изготовлен из чугуна.
- Во время работы ротор электродвигателя охлаждается перекачиваемой жидкостью.
- Однофазный электродвигатель с конденсатором и встроенным тепловым реле защиты.
- Рабочее колесо выполнено из технополимера, вал и подшипники - из металлокерамики, гильза статора - из нержавеющей стали.