Циркуляционный насос AQUARIO AC 256-180

Преимущества:

3 скорости работы: 55, 70, 100 Вт.

Отсутствие шума во время работы.

Корпус AQUARIO Ac 256-180 5356 изготовлен из чугуна.

Во время работы ротор электродвигателя охлаждается перекачиваемой жидкостью.

Однофазный электродвигатель с конденсатором и встроенным тепловым реле защиты.

Рабочее колесо выполнено из технополимера, вал и подшипники - из металлокерамики, гильза статора - из нержавеющей стали.





Насос AQUARIO Ac 256-180 5356 предназначен для бесперебойной циркуляции жидкости в системах отопления. Чугунный корпус отличается высокими показателями прочности. Материал рабочего колеса - технополимер, который устойчив к ржавчине. Во время работы насоса происходит непрерывная смазка и охлаждение ротора электродвигателя и подшипников.