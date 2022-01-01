Циркуляционный насос AQUARIO AC 324-180

Преимущества:

3 скорости работы: 32, 50, 65 Вт.

Отсутствие шума во время работы.

Корпус AQUARIO Ac 324-180 5324 изготовлен из чугуна.

Во время работы ротор электродвигателя охлаждается перекачиваемой жидкостью.

Однофазный электродвигатель с конденсатором и встроенным тепловым реле защиты.

Рабочее колесо выполнено из технополимера, вал и подшипники - из металлокерамики, гильза статора - из нержавеющей стали.





Насос AQUARIO Ac 324-180 5324 применяется в системах отопления частных коттеджей. Обеспечивает быстрое движение теплоносителя по магистрали. Имеет три скорости работы, которые можно устанавливать при помощи ручного переключателя. Характеризуется бесшумной работой.