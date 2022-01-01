Циркуляционный насос AQUARIO AC 324-180
Арт. X16946145
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Италия
|
Высокий напор
|Нет
|
Для повышения давления
|Нет
- Насос AQUARIO Ac 324-180 5324 применяется в системах отопления частных коттеджей. Обеспечивает быстрое движение теплоносителя по магистрали. Имеет три скорости работы, которые можно устанавливать при помощи ручного переключателя. Характеризуется бесшумной работой.
Преимущества:
- 3 скорости работы: 32, 50, 65 Вт.
- Отсутствие шума во время работы.
- Корпус AQUARIO Ac 324-180 5324 изготовлен из чугуна.
- Во время работы ротор электродвигателя охлаждается перекачиваемой жидкостью.
- Однофазный электродвигатель с конденсатором и встроенным тепловым реле защиты.
- Рабочее колесо выполнено из технополимера, вал и подшипники - из металлокерамики, гильза статора - из нержавеющей стали.