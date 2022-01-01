Циркуляционный насос AQUARIO AC 326-180
Арт. X16946144
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Италия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Да
- Насос AQUARIO Ac 326-180 5326 предназначен для бесперебойной эксплуатации. Обеспечивает принудительную циркуляцию и равномерное распределение горячего теплоносителя. Имеет три скорости работы, которые можно устанавливать при помощи ручного переключателя. Корпус насоса выполнен из чугуна, что обеспечивает устойчивость к повышенным нагрузкам и низкий уровень шума.
Преимущества:
- 3 скорости работы: 55, 70, 100 Вт.
- Отсутствие шума во время работы.
- Корпус AQUARIO Ac 326-180 5326 изготовлен из чугуна.
- Во время работы ротор электродвигателя охлаждается перекачиваемой жидкостью.
- Однофазный электродвигатель с конденсатором и встроенным тепловым реле защиты.
- Рабочее колесо выполнено из технополимера, вал и подшипники - из металлокерамики, гильза статора - из нержавеющей стали.