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Циркуляционный насос AQUARIO AC 326-180
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Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 326-180
    Арт. X16946144
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 326-180
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 326-180
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 326-180
    Циркуляционный насос AQUARIO AC 326-180
      Циркуляционный насос AQUARIO AC 326-180
      Циркуляционный насос AQUARIO AC 326-180
      Циркуляционный насос AQUARIO AC 326-180
      Циркуляционный насос AQUARIO AC 326-180

      Циркуляционный насос AQUARIO AC 326-180

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16946144

      Характеристики

      Производитель
      		Aquario
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Италия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Насос AQUARIO Ac 326-180 5326 предназначен для бесперебойной эксплуатации. Обеспечивает принудительную циркуляцию и равномерное распределение горячего теплоносителя. Имеет три скорости работы, которые можно устанавливать при помощи ручного переключателя. Корпус насоса выполнен из чугуна, что обеспечивает устойчивость к повышенным нагрузкам и низкий уровень шума.

        Преимущества:

        • 3 скорости работы: 55, 70, 100 Вт.
        • Отсутствие шума во время работы.
        • Корпус AQUARIO Ac 326-180 5326 изготовлен из чугуна.
        • Во время работы ротор электродвигателя охлаждается перекачиваемой жидкостью.
        • Однофазный электродвигатель с конденсатором и встроенным тепловым реле защиты.
        • Рабочее колесо выполнено из технополимера, вал и подшипники - из металлокерамики, гильза статора - из нержавеющей стали.