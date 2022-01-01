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Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G
Найти аналог
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G
    Арт. X16946180
    Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G
    Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G
    Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G
    Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G
    Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G
      Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G
      Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G
      Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G
      Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G
      Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G

      Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16946180

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос БЕЛАМОС BRS25/4G используется для перекачивания жидкости в системе трубопроводов. Простой и удобный в использовании, он имеет три скорости работы и оборудован системой защиты от перегрузки. Обладает высокой производительностью и предназначен для длительной работы. Прочный корпус изготовлен из чугуна, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.

        Преимущества

        • Циркуляционный насос предназначен для перекачивания жидкости в системе трубопроводов.
        • Используется в системах отопления, кондиционирования, обогрева полов (теплый пол).
        • Насос работает практически бесшумно (уровень шума 40 дБ(А)).
        • Имеет низкое энергопотребление и небольшие габариты.
        • Предусмотрена защита двигателя от перегрузки не требуется.
        • Уплотнения: керамические.
        • Рабочая жидкость омывает подшипники скольжения и охлаждает их и ротор.
        • Не требуется уплотнения для вал.
        • Режим работы мотора: S1 (продолжительный).