Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G
Арт. X16946180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Циркуляционный насос БЕЛАМОС BRS25/4G используется для перекачивания жидкости в системе трубопроводов. Простой и удобный в использовании, он имеет три скорости работы и оборудован системой защиты от перегрузки. Обладает высокой производительностью и предназначен для длительной работы. Прочный корпус изготовлен из чугуна, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.
Преимущества
- Циркуляционный насос предназначен для перекачивания жидкости в системе трубопроводов.
- Используется в системах отопления, кондиционирования, обогрева полов (теплый пол).
- Насос работает практически бесшумно (уровень шума 40 дБ(А)).
- Имеет низкое энергопотребление и небольшие габариты.
- Предусмотрена защита двигателя от перегрузки не требуется.
- Уплотнения: керамические.
- Рабочая жидкость омывает подшипники скольжения и охлаждает их и ротор.
- Не требуется уплотнения для вал.
- Режим работы мотора: S1 (продолжительный).