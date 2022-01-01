Циркуляционный насос Belamos BRS25/4G

Циркуляционный насос БЕЛАМОС BRS25/4G используется для перекачивания жидкости в системе трубопроводов. Простой и удобный в использовании, он имеет три скорости работы и оборудован системой защиты от перегрузки. Обладает высокой производительностью и предназначен для длительной работы. Прочный корпус изготовлен из чугуна, что обеспечивает длительный срок эксплуатации.

Преимущества

Циркуляционный насос предназначен для перекачивания жидкости в системе трубопроводов.

Используется в системах отопления, кондиционирования, обогрева полов (теплый пол).

Насос работает практически бесшумно (уровень шума 40 дБ(А)).

Имеет низкое энергопотребление и небольшие габариты.

Предусмотрена защита двигателя от перегрузки не требуется.

Уплотнения: керамические.

Рабочая жидкость омывает подшипники скольжения и охлаждает их и ротор.

Не требуется уплотнения для вал.

Режим работы мотора: S1 (продолжительный).



