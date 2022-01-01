Циркуляционный насос Calpeda NC3 25-50/130 V.230/50

Преимущества:

Охлаждение Calpeda NC3 25-50/130 V.230/50 MONOFASE 100371441 осуществляется перекачиваемой жидкостью

Расположение патрубков в линию для простого и быстрого монтажа

Три режима работы для различных условий эксплуатации

Звуковое давление не более 43дБ(А) для тихой работы

Класс изоляции H для стабильной длительной работы

Работа от бытовой сети 220В

Циркуляционный электронасос Calpeda NC3 25-50/130 V.230/50 MONOFASE 100371441 имеет корпус, выполненный из бронзы, и ротор из композитных материалов, что гарантирует длительный срок службы за счет устойчивости к коррозии. Подающие раструбы одного размера и расположены на одном валу в линию, что значительно упрощает процесс установки. Большой температурный диапазон предусматривает использование в тепловых системах.