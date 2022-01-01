Циркуляционный насос Calpeda NC3 25-60/180 V.230/50

Преимущества

Охлаждение Calpeda NC3 25-60/180 V.230/50 MONOFASE 100302081 осуществляется перекачиваемой жидкостью

Расположение патрубков в линию для простого и быстрого монтажа

Три режима работы для различных условий эксплуатации

Звуковое давление не более 43дБ(А) для тихой работы

Класс изоляции H для стабильной длительной работы

Работа от бытовой сети 220В

Циркуляционный электронасос Calpeda NC3 25-60/180 V.230/50 MONOFASE 100302081 служит для обеспечения циркуляции жидкостей в отопительных системах благодаря температурному диапазону от +5 до +110ºС. Для выбора необходимого режима работы предусмотрен регулятор скорости. Благодаря практически бесшумной работе и питании от сети 220В данная модель широко применяется для установки в частных домах.