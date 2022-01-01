Циркуляционный насос Calpeda NC3 25-60/180 V.230/50
Арт. rutector_100302081
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Циркуляционный электронасос Calpeda NC3 25-60/180 V.230/50 MONOFASE 100302081 служит для обеспечения циркуляции жидкостей в отопительных системах благодаря температурному диапазону от +5 до +110ºС. Для выбора необходимого режима работы предусмотрен регулятор скорости. Благодаря практически бесшумной работе и питании от сети 220В данная модель широко применяется для установки в частных домах.
Преимущества
- Охлаждение Calpeda NC3 25-60/180 V.230/50 MONOFASE 100302081 осуществляется перекачиваемой жидкостью
- Расположение патрубков в линию для простого и быстрого монтажа
- Три режима работы для различных условий эксплуатации
- Звуковое давление не более 43дБ(А) для тихой работы
- Класс изоляции H для стабильной длительной работы
- Работа от бытовой сети 220В