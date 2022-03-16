Циркуляционный насос высокого давления Джилекс Циркуль 25/80

Преимущества

Насос оснащен мощным электродвигателем с высоким рабочим ресурсом

Три скорости

Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания

Механическое управление

Насос с мокрым ротором

Ротор выполнен из нержавеющей стали

Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/80 2580 оснащен мощным двигателем с высоким эксплуатационным ресурсом. Данное устройство предназначено для работы в системах бытового отопления и кондиционирования загородных домов. Прост и удобен в использовании. Насос имеет три скорости работы и оборудован системой защиты от перегрузки. Чугунный корпус увеличивает надежность и срок службы агрегата. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.