Циркуляционный насос высокого давления Джилекс Циркуль 25/80
Арт. X16946175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Циркуляционный насос Джилекс Циркуль 25/80 2580 оснащен мощным двигателем с высоким эксплуатационным ресурсом. Данное устройство предназначено для работы в системах бытового отопления и кондиционирования загородных домов. Прост и удобен в использовании. Насос имеет три скорости работы и оборудован системой защиты от перегрузки. Чугунный корпус увеличивает надежность и срок службы агрегата. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.
Преимущества
- Насос оснащен мощным электродвигателем с высоким рабочим ресурсом
- Три скорости
- Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания
- Механическое управление
- Насос с мокрым ротором
- Ротор выполнен из нержавеющей стали