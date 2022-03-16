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Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
4.8
4
2 690 ₽
5 380 ₽
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
    Арт. X16946176
    4.8
    4
    Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
    Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
    Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
    Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
    Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
    Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
      Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
      Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
      Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
      Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
      Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
      Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40

      Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40

      • -2 690 ₽
      2 690 ₽
      5 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16946176
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Джилекс
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 690 ₽
      2 690 ₽
      5 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Циркулярный насос Джилекс Циркуль 32/40 340 предназначен для систем бытового отопления и для систем охлаждения и кондиционирования. Мощный электродвигатель обладает продолжительным эксплуатационным ресурсом. В данной модели предусмотрено три скоростных режима. Чугунный корпус увеличивает прочность и надежность данного насоса. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.

        Преимущества

        • Насос оснащен мощным электродвигателем с высоким рабочим ресурсом
        • Три скорости
        • Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания
        • Механическое управление
        • Насос с мокрым ротором
        • Ротор выполнен из нержавеющей стали