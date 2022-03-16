Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40
Арт. X16946176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Циркулярный насос Джилекс Циркуль 32/40 340 предназначен для систем бытового отопления и для систем охлаждения и кондиционирования. Мощный электродвигатель обладает продолжительным эксплуатационным ресурсом. В данной модели предусмотрено три скоростных режима. Чугунный корпус увеличивает прочность и надежность данного насоса. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.
Преимущества
- Насос оснащен мощным электродвигателем с высоким рабочим ресурсом
- Три скорости
- Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания
- Механическое управление
- Насос с мокрым ротором
- Ротор выполнен из нержавеющей стали