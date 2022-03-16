Циркуляционный насос для отопления Джилекс Циркуль 32/40

Преимущества

Насос оснащен мощным электродвигателем с высоким рабочим ресурсом

Три скорости

Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания

Механическое управление

Насос с мокрым ротором

Ротор выполнен из нержавеющей стали

Циркулярный насос Джилекс Циркуль 32/40 340 предназначен для систем бытового отопления и для систем охлаждения и кондиционирования. Мощный электродвигатель обладает продолжительным эксплуатационным ресурсом. В данной модели предусмотрено три скоростных режима. Чугунный корпус увеличивает прочность и надежность данного насоса. Насос нельзя использовать в системах, связанных с питьевым водоснабжением и в областях, связанных с продуктами питания.