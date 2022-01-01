Циркуляционный насос GRUNDFOS UP 15-14 BT
Арт. X16946575
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Дания
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 BT - аппарат с термостатом для отопительных систем. Статор насоса изолирован от проточной части сферической оболочкой. Низкий уровень шума насоса обеспечен за счет двигателя с "мокрым" ротором. Термостат насоса отвечает за выключение насоса, при достижении определенной температуры. Насос не требует специального технического обслуживания. Если Вам понадобиться разобрать его, то Вы сможете это сделать без снятия насоса с трубопровода.
Преимущества:
- Легкий монтаж - небольшие габариты насоса, позволят установить его практически в любом удобном для Вас месте.
- Простое подключение - специальный разъем обеспечит простое подключение насоса к сети электропитания.
- Корпус циркуляционного насоса Grundfos UP 15-14 BT выполнен из латуни, что увеличивает срок службы.
- С помощью специальной ручки регулировки термостата, Вы сможете задать определенную температуру воды, которую насос будет поддерживать.