Преимущества:

Легкий монтаж - небольшие габариты насоса, позволят установить его практически в любом удобном для Вас месте.

Простое подключение - специальный разъем обеспечит простое подключение насоса к сети электропитания.

Корпус циркуляционного насоса Grundfos UP 15-14 BT выполнен из латуни, что увеличивает срок службы.

С помощью специальной ручки регулировки термостата, Вы сможете задать определенную температуру воды, которую насос будет поддерживать.

Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 BT - аппарат с термостатом для отопительных систем. Статор насоса изолирован от проточной части сферической оболочкой. Низкий уровень шума насоса обеспечен за счет двигателя с "мокрым" ротором. Термостат насоса отвечает за выключение насоса, при достижении определенной температуры. Насос не требует специального технического обслуживания. Если Вам понадобиться разобрать его, то Вы сможете это сделать без снятия насоса с трубопровода.