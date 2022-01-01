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Циркуляционный насос GRUNDFOS UP 15-14 BT
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Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос GRUNDFOS UP 15-14 BT
    Арт. X16946575
    Циркуляционный насос GRUNDFOS UP 15-14 BT

      Циркуляционный насос GRUNDFOS UP 15-14 BT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16946575

      Характеристики

      Производитель
      		Grundfos
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Дания
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 BT - аппарат с термостатом для отопительных систем. Статор насоса изолирован от проточной части сферической оболочкой. Низкий уровень шума насоса обеспечен за счет двигателя с "мокрым" ротором. Термостат насоса отвечает за выключение насоса, при достижении определенной температуры. Насос не требует специального технического обслуживания. Если Вам понадобиться разобрать его, то Вы сможете это сделать без снятия насоса с трубопровода.

        Преимущества:

        • Легкий монтаж - небольшие габариты насоса, позволят установить его практически в любом удобном для Вас месте.
        • Простое подключение - специальный разъем обеспечит простое подключение насоса к сети электропитания.
        • Корпус циркуляционного насоса Grundfos UP 15-14 BT выполнен из латуни, что увеличивает срок службы.
        • С помощью специальной ручки регулировки термостата, Вы сможете задать определенную температуру воды, которую насос будет поддерживать.