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Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 32-80 N
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Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 32-80 N
    Арт. X1019914
    Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 32-80 N

      Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 32-80 N

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1019914

      Характеристики

      Производитель
      		Grundfos
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		с частотным регулированием
      Эжектор
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80 N - предназначен для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха, подходят также для работы в системах ГВС.

        Преимущества

        • Вал и радиальные подшипники выполнены из керамики.
        • Графитовый упорный подшипник.
        • Защитная гильза ротора и подшипниковая пластина выполнена из нержавеющей стали.
        • Рабочее колесо выполнено из композита.
        • Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами.