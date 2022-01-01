Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 32-80 N
Арт. X1019914
Характеристики
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Производитель
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|с частотным регулированием
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Эжектор
|Нет
- Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80 N - предназначен для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха, подходят также для работы в системах ГВС.
Преимущества
- Вал и радиальные подшипники выполнены из керамики.
- Графитовый упорный подшипник.
- Защитная гильза ротора и подшипниковая пластина выполнена из нержавеющей стали.
- Рабочее колесо выполнено из композита.
- Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами.