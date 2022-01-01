Преимущества

Вал и радиальные подшипники выполнены из керамики.

Графитовый упорный подшипник.

Защитная гильза ротора и подшипниковая пластина выполнена из нержавеющей стали.

Рабочее колесо выполнено из композита.

Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами.

Циркуляционный насос Grundfos UPS 32-80 N - предназначен для обеспечения циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования воздуха, подходят также для работы в системах ГВС.