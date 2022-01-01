Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 40-185F

Преимущества:

Трехфазный электродвигатель.

3 скорость электродвигателя.

Статор со встроенным тепловым реле.

Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала.

Керамические радиальные подшипники и карбонный упорный подшипник.

Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали - для долговечности.

Циркуляционный насос Grundfos UPS 40-185 F, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос UPS 40-185 F, спроектирован для удобной вторичной переработки.