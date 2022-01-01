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Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 40-185F
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Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 40-185F
    Арт. X16946290
    Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 40-185F

      Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 40-185F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X16946290

      Характеристики

      Производитель
      		Grundfos
      Страна производства
      		Сербия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Частотное регулирование
      		с частотным регулированием
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос Grundfos UPS 40-185 F, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос UPS 40-185 F, спроектирован для удобной вторичной переработки.

        Преимущества:

        • Трехфазный электродвигатель.
        • 3 скорость электродвигателя.
        • Статор со встроенным тепловым реле.
        • Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
        • Насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала.
        • Керамические радиальные подшипники и карбонный упорный подшипник.
        • Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали - для долговечности.