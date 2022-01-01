Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS 40-185F
Арт. X16946290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Сербия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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Частотное регулирование
|с частотным регулированием
- Циркуляционный насос Grundfos UPS 40-185 F, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос UPS 40-185 F, спроектирован для удобной вторичной переработки.
Преимущества:
- Трехфазный электродвигатель.
- 3 скорость электродвигателя.
- Статор со встроенным тепловым реле.
- Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.
- Насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала.
- Керамические радиальные подшипники и карбонный упорный подшипник.
- Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали - для долговечности.